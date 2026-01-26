쿠팡 상설특검, 엄성환 전 CFS 대표이사 첫 피의자 조사

쿠팡 수사 무마·퇴직금 미지급 의혹을 수사하는 안권섭 상설특별검사팀이 26일 엄성환 전 쿠팡풀필먼트서비스(CFS) 대표이사를 피의자 신분으로 소환했다.

26일 경향신문 취재결과 특검은 이날 오전 10시부터 엄 전 대표를 서울 서초구 특검 사무실로 불러 조사했다. 엄 전 대표는 근로자퇴직급여 보장법(퇴직급여법) 위반 혐의를 받는다. 엄 전 대표가 특검에서 조사를 받는 것은 이번이 처음이다. 특검은 앞서 쿠팡 한국법인과 CFS, 엄 전 대표 등을 퇴직급여법 위반 혐의로 압수수색했다.

엄 전 대표는 2023년 5월 노동자들에게 불리한 내용으로 취업규칙을 변경해 퇴직금을 지급하지 않은 혐의를 받는다. 기존 취업규칙은 일용직 노동자의 퇴직금 지급 기준을 ‘계속근로기간이 1년 이상인 경우 퇴직금을 지급하고, 계속근로기간 산정 시 4주 평균 주당 15시간 미만인 기간은 제외’하도록 규정했는데, 이를 ‘계속근로기간이 1년 이상이고, 해당 기간 4주 평균 15시간 이상 근무한 경우’로 변경했다. 근무기간 중 4주 평균 주당 15시간 미만인 기간이 끼어있으면 퇴직금을 그때부터 다시 산정해 ‘리셋 규정’으로 불렸다. 이로 인해 퇴직금을 받을 수 있는 일용직 노동자가 대폭 줄었다. 당시 쿠팡 측 내부 문건에는 취업규칙 변경과 관련해 “일용직 사원들에게 연차, 퇴직금, 근로기간 단절의 개념을 별도로 커뮤니케이션하지 않으며, 이의제기시 개별 대응”이라는 내용이 담겼다.

특검은 쿠팡 측이 일용직 노동자들을 실제론 상용직 노동자처럼 관리한 사실을 파악하고, CFS 일용직이 퇴직금 지급 대상이라고 판단해 엄 전 대표에게 퇴직급여법 위반 혐의를 적용했다. 일용직 노동자의 경우에도 1년 이상 주 15시간 이상 근무했고 상근성·계속성·종속성을 충족할 경우 퇴직금 지급 대상이라는 게 법원의 축적된 판례다.

특검은 취업규칙 변경으로 일용직 노동자들이 받지 못한 퇴직금 액수를 산정하는 데도 주력하고 있다. 현재까지 확인된 피해 규모는 쿠팡 측을 고소한 노동자 7명의 퇴직금인 1523만원이다. 특검은 이들과 같은 사유로 퇴직금을 받지 못한 노동자들이 최대 수만명에 달할 수 있다고 본다.

다만 특검은 퇴직금 미지급에 미국에 있는 쿠팡 본사가 관여한 정황은 확인하지 못한 것으로 파악됐다. 사실상 엄 전 대표를 최종 결정권자로 보는 것이다. 특검은 엄 전 대표 조사를 마친 뒤 그에 대한 구속영장 청구 여부를 결정할 방침이다. 특검은 조만간 퇴직금 미지급 의혹 수사를 마무리 짓고, 검찰 내 ‘수사 외압’ 부분 수사에 집중할 계획이다.

특검은 이날 이재명 대통령에게 수사 기간 연장을 신청했다. 지난해 12월6일 본격적인 수사에 착수한 상설특검의 수사기간은 60일인데, 이 대통령 승인을 받아 30일 연장할 수 있다. 이 대통령이 승인하면 오는 3월5일까지 수사할 수 있게 된다.