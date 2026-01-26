대전시, 광역시 최초 ‘자전거도로 정비 표준안’ 마련

도로 폭·보도 여건별 기준 제시 자전거 전용도로·분리형 겸용도로 확대

대전시는 자전거 이용자의 안전을 높이고 자전거도로의 연속성을 강화하기 위해 전국 광역시 가운데 처음으로 ‘자전거도로 정비 표준(안)’을 마련했다고 26일 밝혔다.

현재 대전지역 자전거도로의 상당수가 자전거·보행자 겸용도로로 조성돼 있어 구간 단절을 최소화하고 보행자와 자전거 이용의 효율성을 함께 높일 수 있는 체계적인 기준 마련이 필요하다는 지적이 이어져 왔다.

이에 대전시는 대전연구원과 협업해 대전의 도로 여건과 자전거 이용 실태를 반영한 맞춤형 자전거도로 정비 표준(안)을 수립했다.

표준(안)에 따르면 도로 신설 시 도로 폭 20m 이상 구간은 자전거 전용도로 또는 자전거 전용차로를, 20m 미만 구간은 분리형 자전거·보행자 겸용도로를 우선 적용하도록 했다.

기존 도로의 경우 보도 폭에 따라 정비 기준을 세분화했다. 보도 폭 2.7m 이상 구간은 분리형 겸용도로를 적용하고, 2.0~2.7m 구간은 확폭이 어려운 경우 비분리형 겸용도로를 허용한다. 보도 폭이 2.0m 미만인 구간은 보도로 환원하도록 기준을 명확히 했다.

이와 함께 자전거도로의 안전성과 이용 편의를 높이기 위해 고유색 아스팔트 포장, 이면도로 교차부 고원식 교차로 도입, 터널·지하차도 구간의 비분리형 적용 등 세부 설계 기준도 포함됐다.

대전시는 이번에 마련한 자전거도로 정비 표준(안)을 향후 개발사업과 자전거도로 정비사업에 단계적으로 적용할 계획이다.

박민범 대전시 철도건설국장은 “이번 표준(안) 마련을 통해 대전의 자전거도로가 더욱 안전하고 끊김 없이 연결될 것으로 기대한다”며 “자전거가 일상적인 교통수단으로 자리 잡을 수 있도록 관련 제도를 지속적으로 개선해 나가겠다”고 말했다.