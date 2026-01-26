LS, 대통령 지적에 결국…“에식스솔루션즈 상장 철회”

증손회사 상장으로 기업가치 희석 논란 일자 결정

LS그룹이 계열사 ‘에식스솔루션즈’ 상장 신청을 철회하기로 했다. 상장에 따른 주주가치 훼손을 우려한 소액주주들이 반발한 데 이어 이재명 대통령이 공개 석상에서 ‘중복상장’ 문제를 지적한 지 닷새 만이다.

LS는 26일 한국거래소 예비심사 청구 중인 에식스솔루션즈의 상장 신청을 철회한다고 밝혔다. LS 측은 “소액주주, 투자자 등 내외부 이해관계자들의 상장 추진에 대한 우려의 목소리를 경청하고 주주보호·신뢰 제고를 위해 이같이 결정했다”고 설명했다.

세계 1위 전기차 모터·변압기용 특수권선(피복 구리선) 제조기업인 에식스솔루션즈는 LS가 2008년 미국에서 인수한 증손회사다. LS는 5000억원을 조달하기 위해 기업공개(IPO)를 추진해왔다.

하지만 에식스솔루션즈 상장으로 기존 LS 주주가 피해를 볼 것이라는 논란이 일었다. 모회사와 비상장 증손회사가 동시에 상장되면 모회사는 지배력과 영향력을 유지할지 몰라도, 소액주주의 경우 지분가치가 희석되고 이익도 줄기 때문이다. 이에 따라 LS주주연대와 소액주주플랫폼 ‘액트’는 지난 22일 에식스솔루션즈 상장을 막기 위해 구체적인 실력 행사에 돌입했고, 한국거래소에 상장 예비심사 불승인을 촉구하는 탄원서도 제출했다.

이 대통령과 더불어민주당 ‘코스피 5,000 특별위원회’ 의원들은 같은날 오찬에서 중복상장 문제를 논의하기도 했다. 당시 오찬에서 중복상장 관련 제도 개선 논의가 있었고, 이 대통령이 LS 사례를 지적하며 중복상장을 허용해선 안된다는 취지의 발언도 한 것으로 전해졌다. 이 대통령은 오찬 전날 열린 기자회견에서도 “(기업이) 갑자기 분리상장해서 알맹이를 쏙 빼간다”며 “내가 송아지를 밴 암소를 샀는데 송아지 주인이 남이 돼버린 것”이라고 중복상장 문제를 지적한 바 있다. LS 측은 지난 25일 “상장 잠정 중단을 포함해 모든 방안을 검토 중”이라며 상장 포기 가능성을 시사했다.

상장을 철회한 LS는 “새로운 투자 방안을 검토한다”며 본격적인 주주 달래기에 나섰다. LS는 이날 공시를 통해 지난 23일 종가 기준 총 1140억원가량의 자사주 50만주를 소각할 예정이라고 밝혔다. 또 다음달 이사회 결의를 통해 주주 배당금을 지난해 대비 40% 인상하고, 주당순자산가치(PBR·1주당 주가 가치)를 2030년까지 2배 이상 확대할 계획이라고 했다. 아울러 정부가 추진 중인 ‘에너지고속도로’를 비롯한 국가 전력망 사업과 국가첨단전략사업인 2차전지 소재 분야 등에 향후 5년간 약 7조원을 투자할 예정이라고 했다.

이날 오전 에식스솔루션즈 상장 철회 소식이 전해지자 LS 주가는 유가증권시장에서 장중 8.1%가량 급등해 52주 신고가를 갈아치우기도 했다.

LS는 “향후 추가적인 중장기 밸류업(증시 저평가 해소) 정책도 발표하는 등 주주의 목소리를 기업 정책에 반영할 예정”이라고 밝혔다.