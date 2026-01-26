‘이해찬 추모’ 김민석 “총리 어찌 해야 할지 처음 여쭌 선배님…무뚝뚝한 따스함에 눈물”

김민석 국무총리는 26일 총리를 지낸 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 별세에 “네 분의 대통령을 배출한 민주세력 전체의 흔들리지 않는 상징이고 자존심이었다”며 “총리 지명을 받고 총리로서 어찌 해야 할지를 처음 여쭌 것도 선배님”이라고 추모했다.

김 총리는 이날 페이스북에 “이해찬 총리님, 이해찬 대표님. 미국 출장을 마치고 귀국하자마자 접한 소식에 마음이 무너진다”며 이같이 밝혔다. 김 총리는 “김대중, 노무현, 문재인, 이재명에 이르는 모든 민주 대통령들이 이해찬을 믿고 맡겼고, 이해찬을 어려워했고 존중하며 경청했다”며 “선친으로부터 이어진 꼿꼿함과 지혜때문이었다”고 적었다.

김 총리는 “10년 후배인 저의 서울시장 선대위원장을 맡아주셨고, 기획본부장인 본인을 도와 부본부장으로 노무현 대선후보 선거를 치르자던 말씀에 따르지 못한 죄송함이 무려 15년이나 저를 괴롭혔고, 그런 저를 용서해주신 선배님을 모시고 다시 한 팀으로 문재인 대통령 선거를 치른 것이 대선 승리보다도 기뻤다고 공개고백할만큼 존경했다”고 밝혔다.

김 총리는 “선배님께 선거를 배워 선배님 다음으로 많이 우리 당 선거를 총괄해봤다는 자랑이 저의 기쁨이었다”며 “의지할 수 있어 좋았고, 여쭤볼 수 있어 좋았고, 혼날 수 있어 좋았고, 무뚝뚝한 따스함이 좋았는데 이제 안 계시면 어찌합니까? 절로 눈물이 흐른다”고 적었다.

김 총리는 “평통 수석부의장을 맡아 마지막 봉사의 의욕을 다지시던 모습에 뭉클했던 게 마지막 뵘이 되다니 너무 야속하다”며 “당부하신 대로 무거운 책임감을 후배들이 이어가겠다”고 밝혔다. 그는 “원칙이 있어 시간이 지날수록 더 빛나고, 원칙이 있어 연륜이 더할수록 더 청춘이셨던 정치가인 선배님을 때론 총리님으로, 때론 대표님으로, 때론 대장님으로 불렀지만, 늘 이렇게 불렀던 각별함이 마음 깊이 있다”며 “형님, 편히 쉬십시오”라고 적었다.