횡성군 ‘방문 이·미용 서비스’로 통합돌봄 강화···정기적 방문 통한 위생 점검·정서적 교류

강원 횡성군은 올해 거동이 불편한 취약계층의 위생 지원을 강화하기 위해 ‘방문 이·미용 서비스’를 제공하기로 했다고 26일 밝혔다.

이를 위해 횡성군은 이날 한국이용사회중앙회 강원도지회 횡성군지부, 대한미용사회 횡성군지부와 ‘방문 이·미용 서비스’ 제공을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 의료·요양 통합돌봄 사업의 일환으로 추진됐다.

횡성군은 서비스 대상자 발굴과 본인 부담금 지원 등의 업무를 담당한다.

한국이용사회중앙회 강원도지회 횡성군지부와 대한미용사회 횡성군지부는 전문 인력을 대상 가정에 파견해 체계적인 이·미용 서비스를 제공하게 된다.

이·미용사들은 정기적인 방문을 통해 거동이 불편한 취약계층의 위생 상태를 점검하고, 자연스럽게 정서적 교류도 하게 된다.

‘방문 이·미용 서비스’를 통해 고립 가구의 안부를 확인하는 사회안전망 역할도 수행하는 셈이다.

박은정 횡성군 가족복지과장은 “이번 협약을 통해 거동이 불편한 어르신들의 일상생활을 더욱 세심하게 지원할 수 있는 민관 협력 기반을 마련했다”라며 “앞으로도 지역 주민을 위한 맞춤형 돌봄 서비스를 지속해서 확대해 나가겠다”라고 밝혔다.