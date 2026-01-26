‘행정수도 산증인’ 이해찬 전 총리 별세···세종시 “행정수도 구상에 헌신한 인물”

세종시, 언론브리핑 연기···“행정수도 건설 초석 놓은 분” 출마 기자회견·국정설명회 등도 줄줄이 연기·취소 정치적 스승으로 기억한 지역 인사들 추모 메시지 잇따라

노무현 정부에서 국무총리를 지낸 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 별세하자 고인의 생활 터전이었던 세종 지역사회가 깊은 추모 분위기에 잠겼다.

세종시는 이해찬 전 총리의 별세에 따른 애도 분위기를 고려해 26일 오후 1시20분으로 예정됐던 최민호 시장의 언론브리핑을 연기했다고 밝혔다. 당초 이 브리핑에서는 ‘세종시 재정 현안’이 다뤄질 예정이었다.

세종시는 이날 발표한 논평에서 “행정수도 건설에 초석을 놓으신 이해찬 전 총리의 별세에 깊은 애도를 표한다”고 했다. 이어 “이 전 총리는 대한민국 정치사에서 개혁과 실천을 중시했던 정치인으로, 국가균형발전과 행정수도 구상의 실현에 헌신해 온 인물로 기억될 것”이라고 평가했다.

또 “참여정부 시절 국무총리로서 행정중심복합도시 건설이라는 시대적 과제를 책임 있게 이끌었고 행정수도 건설 논의가 정치·사회적 반대에 직면했을 때에도 특유의 꼿꼿함으로 정책의 필요성과 당위성을 설득하며 제도의 틀을 다졌다”고 밝혔다.

특히 “2013년에는 세종시에 대한 정부 차원의 행·재정적 지원을 담은 세종시특별법 개정안을 발의해 통과시키는 등 국가의 미래와 대의를 중시하는 정치 행보를 보여줬다”고 덧붙였다.

오는 28일 세종시교육감 출마 기자회견을 열 예정이었던 유우석 전 해밀초 교장도 출마 선언을 연기했다. 유 전 교장은 “정당을 떠나 세종시의 큰 어른인 이 전 총리의 추모 기간에 출마 기자회견을 진행하는 것은 부적절하다고 판단해 연기하기로 했다”고 밝혔다.

더불어민주당 대전시당도 27일 예정됐던 김민석 국무총리의 국정설명회가 이해찬 전 총리의 별세로 인해 취소됐다고 밝혔다. 민주당 대전시당 관계자는 “타운홀 미팅의 진행 여부는 추후 결정되는 대로 진행할 계획”이라고 했다. 김민석 총리는 이날 충남 천안과 대전을 잇따라 방문해 대전·충남 행정통합 방향을 설명하고 공감대를 형성할 예정이었다.

고인을 정치적 스승으로 여겼던 지역 정치 인사들의 추모 메시지도 이어졌다.

조상호 전 세종시 부시장은 SNS를 통해 “오늘 밤을 넘기고 돌아오실 줄 알았는데 너무 안타깝다”며 “제게 세상을 보여준 사부님 같은 분으로, 평소 정치란 당대의 모순과 현실의 어려움을 해결해 사람들이 잘 먹고 잘살게 하는 것이라고 가르쳐 주셨다”고 적었다. 조 전 부시장은 이날 열기로 했던 세종시장 출마 기자회견을 연기했다.

세종시를 지역구로 둔 강준현 의원은 “세종에서 함께 행정수도 비전을 만들어 오셨고 제게는 정치에 입문할 길을 터주신 분”이라며 “세종과 대한민국의 미래를 위해 헌신하신 뜻을 오래도록 기억하겠다”고 했다.

이춘희 전 세종시장도 SNS를 통해 “개인적으로 정치적 스승이신 고인을 떠나보내는 슬픔을 가눌 길이 없다”며 “평생을 치열하게 사신 고인이 평안히 쉬시길 기도하며 남기신 민주주의와 평화통일의 가치는 우리가 이어가겠다”고 추모했다.

민주평화통일자문회의 수석부의장인 이 전 총리는 민주평통 아시아·태평양지역회의 운영위원회 참석차 지난 22일 베트남 호찌민에 도착했다. 이튿날 건강 상태가 급격히 나빠져 귀국하려 했지만 베트남 공항에서 호흡곤란으로 병원으로 이송됐다. 심근경색 진단에 따라 심장 스텐트 시술 등을 받았으나, 이후 의식을 회복하지 못했다.

1952년 충남 청양군에서 태어난 고인은 서울대를 다니던 1974년 민청학련 사건, 1980년 김대중 내란음모 사건 등에 연루돼 옥고를 치렀다.

1988년 서울 관악을에서 13대 국회의원으로 당선된 뒤 14·15·16·17대 국회의원을, 세종시에서 19·20대 국회의원을 지냈다. 2012년 민주통합당 대표, 2018~2020년 더불어민주당 대표를 지냈다. 김대중 정부에서 38대 교육부 장관으로 일했고 노무현 정부에서는 36대 국무총리를 지냈다.