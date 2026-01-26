통상 불확실성 속 시행한 경기도 FTA센터 지원사업 기업 만족도 95%

경기도가 대외 통상환경의 불확실성 확대 속 중소기업을 돕기 위해 시행 중인 자유무역협정(FTA) 활용·통상 지원사업에 참여한 경기도 내 중소기업의 95%가 만족하고 있다는 조사 결과가 나왔다.

경기도와 경기지역FTA통상진흥센터는 지난해 7월부터 12월까지 ‘2025년 하반기 FTA활용·통상지원사업’ 참여자를 대상으로 사업 만족도 및 FTA활용 실태조사를 실시한 결과 이같이 나타났다고 26일 밝혔다.

조사 결과 참여기업의 95.1%가 사업 전반에 ‘만족한다’고 밝혔다. 기업방문 1대 1 FTA 컨설팅과 FTA 미활용 기업 컨설팅은 각각 96.6%와 94.1%가 ‘매우 만족한다’고 답했다.

신통상 이슈 관련 사업의 경우 탄소국경세 대응 지원 사업 만족도는 전년 대비 3.3%p 증가해 97.7%가 만족했다. 비관세장벽 대응 지원 사업은 전년 대비 3.7%p 증가해 99.4%가 만족하는 것으로 나타났다.

수출 증가를 경험했다고 응답한 기업은 28.2%로 전년(26.5%) 대비 1.7%p 상승했다. 수출 증가의 주요 요인으로는 FTA 활용이 15.5%, FTA센터 업무 지원이 11.4%로 꼽혔다.

박경서 경기도 국제통상과장은 “대외 통상환경의 불확실성이 커져 어려움을 겪는 도내 수출기업들이 위기를 기회로 전환하고 글로벌 경쟁력을 확보해 수출 확대로 이어질 수 있도록 경기도와 경기FTA센터가 적극 힘쓰겠다”고 말했다.