인천시, 신생아가구 주택담보대출 이자지원 3000가구 신규 모집

1자녀 가구 0.8%·2자녀 1.0%

인천시가 신생아 가구의 주택담보대출의 이자를 지원하는 사업을 올해도 지속한다.

인천시는 신생아 가구의 부담을 완화하고, 안정적인 출산·양육 환경을 조성하기 위한 주택담보대출 이자 지원사업을 지난해에 이어 올해도 지속 추진한다고 23일 밝혔다.

주거 지원 정책인 ‘1.0 이자지원 사업’은 2025년 이후 출생한 자녀가 있는 내 집 마련 가구를 대상으로, 출생 이후 최대 5년간 주택담보대출 이자를 지원하는 것이다.

이자 지원은 가구당 연간 최대 300만원으로, 1자녀 가구는 0.8%, 2자녀 가구는 1.0%를 지원한다. 신청 자격은 부부 합산 소득 1억3000만원 이하, 1가구 1주택(실거래가 6억원 이하, 전용면적 85㎡), 세대원 전원 전입 및 실거주 등의 요건을 충족해야 한다.

올 상반기에는 지난해 선정된 860가구를 대상으로 자격 유지 여부를 확인하고, 하반기에는 신규 신청자 3000가구를 신규 모집한다.

신규 신청자가 모집 인원을 초과할 때는 자녀 수, 소득 수준, 주택 요건 등을 반영한 배점표에 따라 고득점자 순으로 선정한다.

유정복 인천시장은 “1.0 이자지원 사업은 내 집 마련 이후의 금융 부담을 덜어주는 정책”이라며 “출생 이후에도 주거 안정이 끊기지 않도록 단계별 주거 지원을 지속해서 추진해 나가겠다”고 말했다.