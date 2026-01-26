사람 오면 철창에 몸 비비던 ‘순둥이’···호랑이 ‘이호’, 스무살 삶 마치고 하늘나라로

2006년 청주동물원서 출생한 시베리아 호랑이 사인은 노화···‘호랑이 삼남매’ 중 호순이만 남아 청주동물원, 관람객 위한 자율 추모 공간 마련

충북 청주동물원에서 태어난 순둥이 호랑이 ‘이호가’ 노환으로 세상을 떠났다.

26일 청주동물원에 따르면 암컷 호랑이 이호는 지난 24일 정오쯤 숨을 거뒀다. 청주동물원 측은 이호의 사망원인을 노화로 인한 자연사로 추정하고 있다.

2006년 청주동물원에서 태어난 이호는 수컷 ‘호붐’, 암컷 ‘호순’과 함께 청주동물원을 대표하는 호랑이 삼 남매로 관람객들의 많은 사랑을 받았다.

이호는 유난히 사람을 잘 따라 동물복지사들이 다가오면 철창에 몸을 비비며 반겼던 ‘순둥이’였다.

지난해 12월에는 방송을 통해 내성발톱 치료 과정을 공개하며 시청자들의 응원을 받기도 했으나, 끝내 세월을 이기지 못했다.

2023년 4월 호붐이가 노령으로 죽은 데 이어 이호까지 무지개다리를 건너면서 청주동물원의 호랑이는 호순이만 남게 됐다.

동물원 측은 떠나는 이호를 위해 일반적인 절개 부검 대신 CT(컴퓨터단층촬영) 검사를 진행했다.

김정호 청주동물원 진료사육팀장은 청주동물원 인스타그램을 통해 애통한 심정을 전했다.

그는 “지난주 월요일 힘이 빠져 보였지만 이호의 이름을 부르자 다가와 착한 표정으로 앉아있었다”며 “야생의 회복력으로 어쩌면 좋아질 수도 있다고 생각했지만 이호의 심장이 멈췄다는 소식을 들었다”고 전했다.

이어 “숨이 멎은 이호를 뒤에서 안아보니 아직 온기가 남아있었다. 성체가 되고 나서 처음 맡아보는 털 냄새를 기억하기 위해 등 뒤에 얼굴을 한참 묻고 있었다”며 “20년 동안 반겨줘서 고마웠다. 나이 든 몸을 수고롭게 해서 미안하고 꽤 오랫동안 기억하겠다”고 마지막 인사를 남겼다.

청주동물원은 동물원 정상에 마련한 추모 공간에 이호의 명패를 걸어 시민들이 자율적으로 추모할 수 있도록 할 예정이다. 동물원 관계자는 “관람객들이 언제든 찾아와 이호를 기억할 수 있도록 추모 공간을 운영할 계획”이라고 밝혔다.

시베리아 호랑이는 현재 국제자연보전연맹(IUCN)의 ‘적색목록’에 지정돼 국제적인 보호를 받고 있다. 개체 수는 560∼600마리에 불과하며 이 중 90％가 러시아 연해주와 하바롭스크주 등에 서식한다.