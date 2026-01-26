전북 진보 교육계 단일화 시동···노병섭·천호성 ‘2파전’

6·3 지방선거를 향한 전북 진보 교육계의 시계가 빠르게 돌아가기 시작했다. 전북지역 90여 개 시민사회단체가 참여하는 ‘전북교육개혁위원회’가 민주진보교육감 단일 후보 선출 절차에 돌입한 가운데 노병섭 전국교육자치혁신연대 상임대표와 천호성 전주교육대학교 교수가 출사표를 던지며 2파전 구도가 형성됐다.

26일 전북교육개혁위원회에 따르면 지난 19일부터 이날까지 진행된 민주진보교육감 후보 모집 결과 노 상임대표와 천 교수 등 2명이 최종 등록을 마쳤다. 두 후보는 위원회가 제시한 ‘2026 전북교육개혁 선언’의 핵심 가치에 동의하며 전북 교육 혁신을 이끌 적임자임을 자처하고 나섰다.

이번 단일화의 핵심 기준은 위원회가 발표한 ‘2026 전북교육개혁 선언’이다. 선언문에는 전북 교육의 구조적 전환을 목표로 한 10대 개혁 과제가 담겼다. 학교 자치를 강화하기 위한 법·제도 개선, 학생과 교직원의 인권 및 행복추구권 보장, 학부모의 학교 운영 참여 확대, 교육 현장 내 노동 차별 해소 등이 주요 내용이다.

위원회는 이 같은 진보적 가치에 공감하고 이를 실현할 역량을 갖춘 후보를 가려내기 위해 별도의 검증위원회를 구성해 검증 절차에 착수했다.

검증위원회는 후보들의 도덕성과 자질, 정책 비전 등을 종합적으로 심사한 뒤 오는 2월 4일 검증 결과를 발표할 예정이다.

이번 단일 후보 선출 과정에는 민주노총, 전국교직원노동조합, 농민회, 전북교육연대, 전북환경운동연합 등 도내 90여 개 진보 성향 시민사회단체가 참여하고 있다.

이들 단체는 2022년 지방선거 당시에도 도민 여론조사와 선출위원회 투표를 합산하는 방식으로 단일 후보를 선출한 경험이 있다. 위원회는 이번에도 대표자 회의를 열어 선출 방식과 경선 일정을 확정하고 오는 3월 중 최종 후보를 결정한다는 방침이다.

단일화 절차를 통해 선정된 후보자는 전북교육감 출마를 선언한 이남호 전 전북대 총장과 황호진 전 전북교육청 부교육감, 유성동 좋은교육시민연대 대표 등과 본선 경쟁을 벌이게 된다.