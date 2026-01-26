TK 행정통합, ‘운명의 일주일’···28일 경북도의회 찬반 표결 주목

대구시와 경북도를 중심으로 행정통합 논의가 속도를 내는 가운데 이번 주가 통합 여론전의 분수령이 될 전망이다.

대구시·경북도는 26일 ‘대구·경북 통합추진단’을 공식 출범시키고 활동에 들어갔다. 두 지자체 기획조정실장이 공동단장을 맡았다.

통합추진단은 정부의 행정통합 지원 방향을 다시 확인하고, 통합의 방안과 주요내용을 합의 및 보완할 예정이다. 추진단은 합의 내용 등을 경북도의회에 적극적으로 알려 통합의견 청취 안건이 통과되도록 힘쓸 것으로 보인다.

이와 함께 추진단은 광주·전남 등 통합을 추진 중인 다른 지자체와 함께 국회에서 통합 특별법이 제정되도록 지원할 계획이다. 이후 관련 법령 및 규정에 따라 실질적인 통합 절차를 추진해나가는 역할을 맡게 된다.

이날 오후 국회에서는 이철우 도지사를 비롯한 경북도 주요 간부 공무원들과 국민의힘 경북 지역구 국회의원들이 행정통합 관련 비공개 간담회를 갖는다.

경북도는 TK행정통합 추진 상황을 설명하고 법안 발의 방안 등을 논의할 것으로 알려졌다. 도는 경북 북부권의 균형 발전과 청사 위치 등에 관한 내용을 부각시킬 예정이다.

경북도의회는 오는 27일 ‘경북대구행정통합 특별위원회’ 간담회와 전체 의원 참석 총회를 열기로 했다. 특히 다음 날인 28일에는 본회의를 앞두고 통합에 관한 찬반 투표가 예정돼 있다.

그간 경북 북부지역을 중심으로 통합 반대의 목소리가 거셌던 만큼, 도의회의 이날 표결 결과가 향후 논의의 큰 변곡점이 될 것으로 보인다.

찬성 입장이 많이 나올 시 행정통합 추진이 더욱 탄력을 받겠지만, 그렇지 않을 경우 행정통합 반대 의견에도 무게가 실릴 수 있다는 분석이 나온다.

대구·경북 행정통합 특별법도 이번주 발의될 것으로 예상된다. 대구시와 경북도는 기존에 마련해 놓은 초안을 토대로 추가 수정사항을 협의 중인 것으로 전해졌다.

쟁점인 통합청사는 기존의 대구시청과 경북도청사를 활용하는 쪽으로 명시하고, 경북 북부지역 균형발전에 대한 국가의 책무도 조문에 담길 것으로 전망된다.

한편 광역지자체가 ‘키’를 쥐고 밀어붙이는 이번 통합 논의를 두고 지역 곳곳에서의 반발 기류도 뚜렷한 상황이다.

26일 경북 예천군·예천군의회는 “도청 신도시 발전 보장이 없는 행정통합을 수용할 수 없다”고 밝혔다.

예천군의회는 지난 24일에도 입장문을 내고 “이번 통합 논의가 대구를 중심으로 흘러갈 경우 경북 북부권은 상대적으로 소외되고 도청 신도시는 정체될 수밖에 없다”면서 “균형발전을 위한 대안 없이 추진되는 통합은 결코 수용 불가”라고 밝혔다.

권기창 안동시장 역시 지난 22일 “국토발전에 대한 명확한 비전 없이 이른바 ‘선통합 후조율’ 방식으로 추진되는 행정통합은 북부권 균형발전을 담보할 수 없다”고 밝히기도 했다.

대구공무원노동조합은 22일 “현재 행정통합 추진 과정으로는 졸속 통합 결과가 나올 수밖에 없다”며 “과거의 실패 사례를 거울삼아 신중하고 민주적인 절차를 거쳐 추진해야 한다”고 밝혔다.