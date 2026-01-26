‘트럼프 책사’ 콜비 차관 “한국은 모범동맹, 한반도 방위에 주도적 역할”

트럼프 대통령의 안보 책사, 조현 장관과 조찬 조현 장관 “핵추진 잠수함 협력은 동맹에도 기여”

도널드 트럼프 미국 대통령 안보 책사로 불리는 엘브리지 콜비 미 국방부(전쟁부) 정책담당 차관이 26일 조현 외교부 장관과 만나 한국을 “모범동맹”이라며 “한반도 방위에 있어 주도적 역할을 해나고자하는 의지를 평가한다”고 밝혔다.

외교부는 이날 조 장관과 콜비 차관이 조찬을 함께하며 한·미정상회담 후속조치와 한반도 문제, 한·미동맹 현안에 대한 의견을 교환했다고 밝혔다.

콜비 차관은 이 자리에서 “한국이 모범동맹으로서 자체 국방력 강화 등을 통해 한반도 방위에 있어 주도적 역할을 해나가고자 하는 의지를 평가한다”고 말했다고 외교부는 전했다. 콜비 차관은 “양국 정상 간 주요 합의사항이 속도감 있게 이행될 수 있도록 미 전쟁부로서 적극적인 역할을 해나겠다”고 말했다고 외교부는 전했다.

조 장관은 양국이 지난해 두 차례 정상회담을 통해 한·미동맹의 호혜적·미래지향적 발전 방향을 도출하는 큰 성과를 거두었다고 평가했다. 조 장관은 이를 바탕으로 조속한 시일 내 구체적인 성과를 도출할 수 있도록 양국 외교·국방 당국 간 긴밀한 소통과 협력을 지속해 나가자고 당부했다.

조 장관은 특히 “핵추진 잠수함 협력이 한국의 억제력을 강화함으로써 동맹에도 기여한다”며 “양국 실무차원에서 본격적인 협의를 통해 구체 이행방안을 도출해 나가자”고 강조했다고 외교부는 전했다. .

전날 2박 3일 일정으로 방한한 콜비 차관은 최근 미 국방부가 발표한 국방전략서(NDS)를 토대로 한국의 국방비 인상, 전시작전통제권(전작권) 전환, 주한미군 규모·역할 등 주요 동맹 현안을 논의할 전망이다. 미국은 이번 NDS에서 대북 억제에 대한 한국의 책임을 강조하는 한편 자국 역할은 제한한다고 명시했다.