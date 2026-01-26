창간 80주년 경향신문

‘트럼프 책사’ 콜비 차관 “한국은 모범동맹, 한반도 방위에 주도적 역할”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령 안보 책사로 불리는 엘브리지 콜비 미 국방부 정책담당 차관이 26일 조현 외교부 장관과 만나 한국을 "모범동맹"이라며 "한반도 방위에 있어 주도적 역할을 해나고자하는 의지를 평가한다"고 밝혔다.

콜비 차관은 이 자리에서 "한국이 모범동맹으로서 자체 국방력 강화 등을 통해 한반도 방위에 있어 주도적 역할을 해나가고자 하는 의지를 평가한다"고 말했다고 외교부는 전했다.

콜비 차관은 "양국 정상 간 주요 합의사항이 속도감 있게 이행될 수 있도록 미 전쟁부로서 적극적인 역할을 해나겠다"고 말했다고 외교부는 전했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘트럼프 책사’ 콜비 차관 “한국은 모범동맹, 한반도 방위에 주도적 역할”

입력 2026.01.26 10:57

  • 곽희양 기자

  • 기사를 재생 중이에요

트럼프 대통령의 안보 책사, 조현 장관과 조찬

조현 장관 “핵추진 잠수함 협력은 동맹에도 기여”

앨브리지 콜비 미 국방부 정책차관. AFP연합뉴스

앨브리지 콜비 미 국방부 정책차관. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령 안보 책사로 불리는 엘브리지 콜비 미 국방부(전쟁부) 정책담당 차관이 26일 조현 외교부 장관과 만나 한국을 “모범동맹”이라며 “한반도 방위에 있어 주도적 역할을 해나고자하는 의지를 평가한다”고 밝혔다.

외교부는 이날 조 장관과 콜비 차관이 조찬을 함께하며 한·미정상회담 후속조치와 한반도 문제, 한·미동맹 현안에 대한 의견을 교환했다고 밝혔다.

콜비 차관은 이 자리에서 “한국이 모범동맹으로서 자체 국방력 강화 등을 통해 한반도 방위에 있어 주도적 역할을 해나가고자 하는 의지를 평가한다”고 말했다고 외교부는 전했다. 콜비 차관은 “양국 정상 간 주요 합의사항이 속도감 있게 이행될 수 있도록 미 전쟁부로서 적극적인 역할을 해나겠다”고 말했다고 외교부는 전했다.

조 장관은 양국이 지난해 두 차례 정상회담을 통해 한·미동맹의 호혜적·미래지향적 발전 방향을 도출하는 큰 성과를 거두었다고 평가했다. 조 장관은 이를 바탕으로 조속한 시일 내 구체적인 성과를 도출할 수 있도록 양국 외교·국방 당국 간 긴밀한 소통과 협력을 지속해 나가자고 당부했다.

조 장관은 특히 “핵추진 잠수함 협력이 한국의 억제력을 강화함으로써 동맹에도 기여한다”며 “양국 실무차원에서 본격적인 협의를 통해 구체 이행방안을 도출해 나가자”고 강조했다고 외교부는 전했다. .

전날 2박 3일 일정으로 방한한 콜비 차관은 최근 미 국방부가 발표한 국방전략서(NDS)를 토대로 한국의 국방비 인상, 전시작전통제권(전작권) 전환, 주한미군 규모·역할 등 주요 동맹 현안을 논의할 전망이다. 미국은 이번 NDS에서 대북 억제에 대한 한국의 책임을 강조하는 한편 자국 역할은 제한한다고 명시했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글