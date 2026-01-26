조국혁신당 서왕진, 민주당에 “통합 논의 시작도 전에 강력한 유감”

서왕진 조국혁신당 원내대표가 26일 흡수합당을 의미하는 듯한 조승래 더불어민주당 사무총장의 발언을 두고 “강력한 유감을 표한다”고 밝혔다.

서 원내대표는 이날 국회에서 열린 회의에서 전날 조 사무총장이 “민주당이라는 큰 생명체 내에서 조국혁신당 DNA가 잘 섞이게 될 것”이라고 발언한 것을 두고 이같이 말했다.

서 원내대표는 “조 사무총장의 본심과 관계없이 이 언급은 당명 고수 의견과 함께 흡수 합당론으로 해석되고 있다”며 “본격적인 통합 논의 시작도 전에 이러한 오해가 형성된 것에 강력한 유감을 표한다”고 밝혔다.

서 원내대표는 “조국혁신당은 합당 논의에서 견지해야 할 원칙으로 통합은 당의 정치적 DNA를 보존, 확대하는 가치연합의 과정이어야 한다고 설정하고 당 대표를 중심으로 질서 있게 논의를 전개하고 있다”고 말했다.

서 원내대표는 “통합은 뻔한 몸집 불리기가 아니라 새로운 희망을 제시하는 가치 연합이어야 한다”며 “조국혁신당의 정치적 DNA가 훼손되지 않고 오히려 더 거대하게 증폭될 수 있는 길이라면, 그것이 국민께 희망을 제시하는 길이라면 어떠한 가능성도 배제하지 않고 치열하게 고민하겠다”고 밝혔다.