임윤찬이 들려주는 세기의 사랑 이야기

피아니스트 임윤찬과 독일 오케스트라 드레스덴 슈타츠카펠레, 지휘자 정명훈이 한 무대에 선다. 이들이 들려줄 슈만 피아노협주곡 무대는 올해 국내 클래식 음악계 최고 블록버스터 중 하나다. 28일 서울 롯데콘서트홀을 시작으로 30일 평택아트센터, 2월1일 예술의 전당까지 모두 3차례 공연이 펼쳐진다.

이 무대가 유독 관심을 끄는 것은 역사성과 상징성이 맞물려 있기 때문이다. 전세계에서 가장 오래된(1548년 창단)데다 독일 낭만주의의 정통성을 계승하고 있는 오케스트라와 한국 클래식의 상징적 아이콘으로 평가받는 피아니스트의 조우는 많은 클래식 팬들을 설레게 할 수 밖에 없다.

드레스덴은 작곡가 슈만의 음악에 지대한 영향을 미친 곳이었다. 슈만은 1844년부터 1850년까지 드레스덴에서 거주했고 자신의 작품 중 3분의 1을 이 시기에 작곡했다. 신산했던 그의 삶 중에서 그래도 이 시절은 비교적 평온했다. 그의 유일한 피아노협주곡 역시 이때 완성됐다. 슈만과 클라라의 사랑은 클래식 음악에 문외한인 사람들에게도 잘 알려져 있다. 결혼 당시 슈만은 가난한 작곡가였고 클라라는 당대 최고의 피아니스트였다. 장인의 극렬한 반대를 극복하고 두 사람이 결혼을 한 때는 1840년. 이듬해부터 시작된 피아노협주곡 작곡은 1845년 완성됐고, 그해 12월4일 클라라의 협연으로 드레스덴에서 초연했다. 혹독한 환경에서 피어난 뜨겁고 치열한 사랑은 이 곡에 절절하게 담겨 있다.

음악가나 평론가들은 이 곡을 연애편지라고 표현하기도 했는데, 곡 전반에 흐르는 유미주의적 선율은 낭만적 감정을 극한으로 끌어올린다. 독주자가 화려한 외적 기교를 과시하는 비르투오조(virtuoso)적 요소가 두드러지지는 않지만, 피아노와 오케스트라가 대화하고 교감하며 하나로 녹아드는 조화가 인상적인 곡이다.

임윤찬은 최근 이 곡을 많이 연주하고 있다. 지난해 12월 시카고에서 클라우스 메켈레의 지휘로 시카고 심포니와 함께 선보였다. 이 연주 후 공연전문 리뷰 사이트인 ‘신 앤 허드 인터내셔널’(Seen and Heard International)은 “임윤찬은 슈만의 음악을 시처럼 연주했고 젊은 천재성을 넘어선 깊이 있는 해석력을 보여주었다”고 평가했다.

지난 15, 18일 이틀간은 네덜란드 암스테르담에서 로열 콘서트헤보우와 협연했다. 네덜란드의 대표적 일간지 NRC는 “임윤찬이 콘서트헤보우를 경악시켰다”고 쓰면서 “천재가 나타났습니다. 모자를 벗어 경의를 표합시다”라고 덧붙였다. 이 말은 슈만이 쇼팽을 발견했던 당시 사용했던 표현이기도 하다.

또 다른 유력 일간지 Trouw는 “임윤찬에 대해 우리가 들었던 모든 찬사는 사실 이상이었다”면서 “그의 해석은 자유와 에너지로 가득 차 있고 음색은 풍부하고 깊었다”고 평가했다. 이어 “검은 머리카락이 음악의 리듬에 맞춰 흩날리는 것까지 특별한 의미를 부여한다”고 쓴 대목은 흥미롭다. 임윤찬은 2월과 3월 각각 예정된 LA, 보스턴 공연에서도 슈만을 들려준다.