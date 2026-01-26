트럼프 “미니애폴리스 총격 사건 재검토 중…언젠간 떠날 것” 철수 시사

도널드 트럼프 미국 대통령이 미네소타주 미니애폴리스에서 발생한 연방 이민단속 요원의 총격 사건이 적절했는지 여부를 “검토 중”이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 요원을 철수시키는 방안도 고려 중임을 내비쳤다. 현재 백악관에는 미니애폴리스 사태를 수습해야 한다는 공화당 안팎의 전화가 빗발치고 있는 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령은 이날 WSJ와의 짧은 전화 인터뷰에서 알렉스 프레티를 총으로 사살한 이민단속 요원의 행동이 정당했는지에 대한 질문에 직접적 대답을 회피한 채 “모든 것을 재검토하고 있으며 곧 결론을 내릴 것”이라고 답했다.

이는 프레티가 법 집행 중인 이민단속 요원을 소지하고 있던 총으로 해치려 했기 때문에 요원들이 정당방위로 총격을 가한 것이라는 트럼프 행정부의 입장에서 물러선 것이다.

트럼프 대통령은 이어 “언젠가는 (미니애폴리스에서) 떠날 것이다”라며 “우리는 해냈고, 그들(이민단속 요원)은 훌륭한 일을 해왔다”고 말했다. 다만 그는 언제 철수할 지에 대한 구체적 시점은 밝히지 않았다. WSJ가 ‘곧 떠나는 것이냐’고 묻자, 트럼프 대통령은 “복지 사기 사건과 관련된 다른 인력은 남을 수 있다”고 말했다.

WSJ는 트럼프 대통령 측근 중 일부는 중간선거를 앞두고 점점 더 격화되고 있는 미니애폴리스의 상황을 정치적 부담으로 여기고 있다고 전했다. 트럼프 대통령은 주말에 총격 사건과 관련해 상원의원 등을 포함해 수십통의 전화를 받은 것으로 알려졌다.

미 연방 상원 국토안보위원회의 빌 캐시디 의원(공화·루이지애나)은 “이민세관단속국(ICE)과 국토안보부(DHS)의 신뢰가 걸린 문제”라며 주 정부와 연방 정부의 합동 수사를 촉구했다. 트럼프 대통령의 측근으로 꼽히는 제임스 코머 하원 감독위원장(공화·켄터키)도 폭스뉴스 인터뷰에서 “시장과 주지사가 요원들을 위험에 빠뜨리고 무고한 생명을 잃게 할 가능성이 있다면, 차라리 다른 도시로 이동해 미니애폴리스 시민들이 스스로 결정하게 해야 한다”며 철수론에 힘을 실었다.

다만 트럼프 행정부 안에서는 미니애폴리스에서의 이민 단속 활동 축소가 ‘좌파’에 굴복하는 것으로 비춰질 것을 우려하는 목소리도 여전히 크다고 WSJ는 전했다.