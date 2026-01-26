올해 소방공무원, ‘공고 변경’해 작년 대비 964명 늘린 2891명 선발

정부가 올해 소방관 채용 규모를 지난해보다 1000명 가까이 늘리기로 했다.

소방청은 지난 5일 공고한 ‘2026년 소방공무원 채용시험 시행계획’을 변경해 당초 2367명에서 524명 늘어난 총 2891명을 신규 채용한다고 26일 밝혔다. 이에 따라 올해 소방공무원 채용 규모는 지난해보다 964명 증가했다.

소방청 관계자는 “현장 부족 인력을 조기에 충원해 국민 안전 공백을 해소하겠다는 정부의 의지가 반영됐다”고 말했다.

모집 분야별로 보면 공개경쟁채용은 당초 1176명에서 268명 늘어난 1444명을, 경력경쟁채용은 1191명에서 256명 증가한 1447명을 각각 선발한다.

소방청은 “화재 진압 등 현장 활동의 주축이 되는 공개경쟁채용 인원을 대폭 늘리는 한편 구급·구조 등 전문 분야 인력도 보강해 재난 대응의 효율성을 높이기로 했다”고 설명했다.

특히 경력경쟁채용 분야에서 수요가 급증해온 구급 분야는 당초 851명에서 1043명으로 192명 증원됐다. 구조 분야는 211명에서 15명 증가한 226명, 소방관련학과는 72명에서 29명 증가한 101명을 각각 선발한다.

채용 인원 확대에 따라 원서 접수 일정도 변경된다. 소방청은 수험생들이 변경된 공고 내용을 충분히 인지하고 원서 접수를 준비할 수 있도록 당초 2월2일부터 시작 예정이었던 원서 접수 기간을 한 주 늦춰 2월9일부터 13일까지 원서 접수를 진행한다. 원서 접수는 ‘국가공무원 채용시스템’을 통해 가능하며, 변경된 선발 예정 인원 등 구체적인 공고 내용은 해당 시스템 및 소방청 누리집에서 확인할 수 있다.

김승룡 소방청장 직무대행은 “국민의 생명과 안전을 지키기 위한 정부 정책에 맞게 현장 인력을 대폭 확충하기로 결정했다”며 “일정이 변경된 만큼 수험생들은 공고문을 꼼꼼히 확인해 원서 접수에 착오가 없기를 바란다”고 당부했다.