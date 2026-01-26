대구간송미술관, 27일부터 서화·도자 40점 첫 선···5월25일까지

대구간송미술관은 오는 27일부터 서화와 도자 31건, 40점을 새롭게 선보이는 상설전을 개최한다고 26일 밝혔다.

이번 상설전에서는 호랑이와 봉황, 매 등 상서로운 기운을 전하는 동물 그림들과 신윤복·김홍도·이인문 등 조선후기 대가들의 인물·풍속화가 소개된다.

또한 19세기 조선과 청나라 문인들의 활발한 교류를 보여주는 서예 작품과 청자·분청사기·백자 등 고려부터 조선까지 우리나라 도자의 다채로운 면모를 확인할 수 있는 작품들도 감상할 수 있다.

상설전을 찾은 관람객들은 태평성대와 일상의 소망과 행복을 기원하는 작품들을 확인할 수 있다. 상서로운 동물들이 등장하는 작품들을 통해 나쁜 기운을 몰아내고 새해 평안을 기원했던 선조들의 마음을 짐작해보기 위함이다.

관련 작품으로는 용맹함으로 나쁜 기운을 물리치는 호랑이를 세밀하게 묘사한 유숙의 ‘심곡쌍호(깊은 골짜기의 한 쌍 호랑이)’와 ‘포유양호(젖먹이는 어미 호랑이)’, 사악한 기운과 간사한 신하를 물리치는 매를 생동감 있게 묘사한 심사정의 ‘노응탐치(성난 매가 꿩을 노려보다)’ 등이 있다.

관람객들은 이인문과 김홍도, 신윤복 등 조선후기 화가들이 그려낸 만남과 교류, 풍류와 정취를 담은 인물‧풍속화 5건 8점을 감상할 수도 있다.

늦은 봄, 선비들의 봄나들이를 섬세한 필치로 생기있게 묘사한 이인문의 ‘모춘야흥(늦은 봄날 들판에서의 흥겨움)’, 소나무 아래 모여 시와 서화를 즐기는 선비들을 묘사한 김홍도의 ‘송단아회(송단의 아름다운 모임)’는 선비들의 풍류를 보여준다.

도시의 풍류와 시정의 풍속을 생생하게 담아낸 혜원 신윤복의 ‘홍루대주(기생집에서 술상을 기다리다)’, ‘주사거배(술집에서 술잔을 들다)’ 등 4점도 접할 수 있다.

대구간송미술관은 이번 상설전에서 18~19세기 정형화된 서체에서 벗어나 새로운 변화를 모색한 서예가들의 작품 5건, 9점도 선보일 예정이다. 하늘빛을 닮은 청자와 흙의 숨결이 살아 있는 분청사기, 절제의 미덕을 담은 순백의 백자 등 각기 다른 아름다움을 담은 도자 14건, 15점도 소개된다.

전인건 대구간송미술관장은 “이번 상설전에서는 간송의 주요 작품들로 우리 문화의 아름다움을 조망하는 동시에 길상과 평안, 만남의 운치와 교류 등 새해의 희망과 연결되는 작품들이 소개된다”라면서 “작품 속에서 선조들의 소망과 평안의 메시지를 확인하고 미술관이 일상에서의 소소한 행복을 경험하는 장소가 되기를 바란다”고 말했다.

이번 상설전시를 통해 선보이는 회화와 서예 작품은 오는 5월25일까지 전시된다.