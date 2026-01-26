박중신 서울대병원 교수, 제26대 대한의학회장으로 선출

박중신 서울대병원 산부인과 교수(사진)가 대한의학회 제26대 회장으로 선출됐다.

대한의학회는 최근 정기평의원회를 열고 2027년 1월부터 2029년 12월까지 3년 임기의 차기 회장으로 박중신 교수를 선출했다고 26일 밝혔다. 1966년 분과학회협의회로 출범한 대한의학회는 현재 197개 회원학회를 두고 있는 국내 최대 규모의 의학 학술단체다. 의학 연구 기반 조성과 학술 활동 진흥을 중심으로 의학교육과 전공의 수련, 학술 정책 개발과 관련된 논의와 사업을 추진하고 있다.

박 차기 회장은 서울대병원 산부인과에서 고위험 산과 및 여성의학 분야를 중심으로 진료와 연구를 수행해 온 산부인과 전문의다. 풍부한 임상 경험을 바탕으로 모체·태아 안전을 강화하는 진료 체계를 구축해 왔으며, 의학교육과 전공의 수련제도 개선에도 꾸준히 참여해 왔다. 서울대병원에서 교육연구부장과 산부인과 과장, 의학박물관장을 역임했으며, 현재는 진료부원장으로서 병원 진료 전반을 총괄하고 있다. 또한 대한의학교육학회 회장, 대한산부인과학회 이사장, 대한산부인과초음파학회 회장을 역임했고 현재 대한모체태아의학회 회장, 아시아오세아니아 산부인과학회 부회장, 대한의학회 부회장으로 활동하는 등 학회 활동에도 적극적으로 참여했다.

박 차기 회장은 “각 전문학회와 기초의학 학회가 축적해 온 학문적 성과를 하나로 모아 대한의학회의 학술적 위상과 공신력을 한 단계 높이겠다”며 “임상·연구·교육을 아우르는 학술 플랫폼으로서 대한의학회의 역할을 강화하고, 학회 간 소통과 연대를 통해 의학계 전체의 목소리를 균형 있게 담아내겠다”고 밝혔다.