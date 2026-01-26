창간 80주년 경향신문

‘북방외교 설계자’ 공로명 전 외교부 장관 별세

경향신문

‘북방외교 설계자’ 공로명 전 외교부 장관 별세

입력 2026.01.26 11:43

공로명 전 외무부 장관이 지난 25일 별세했다고 동아시아재단 관계자가 26일 밝혔다. 향년 94세. 사진은 지난 2012년 동아시아재단 이사장 당시 한국불교역사문화기념관에서 열린 ‘한국의 오늘과 내일을 말하다’ 책 발간 행사에서 발간사를 하는 공 전 장관. 연합뉴스

공로명 전 외무부 장관이 지난 25일 별세했다고 동아시아재단 관계자가 26일 밝혔다. 향년 94세. 사진은 지난 2012년 동아시아재단 이사장 당시 한국불교역사문화기념관에서 열린 '한국의 오늘과 내일을 말하다' 책 발간 행사에서 발간사를 하는 공 전 장관. 연합뉴스

한·일, 한·소, 한·중 수교 등 한국 외교사에 굵직한 변곡점을 만든 ‘북방 외교의 주역’ 공로명 전 외교부 장관이 지난 25일 별세했다. 향년 94세.

고인이 이끌었던 동아시아재단 관계자는 26일 “오랫동안 병석에 계셨던 공 전 장관이 지난 25일 오후 노환으로 별세하셨다”고 전했다.

1932년 함경북도 명천에서 태어난 공 전 장관은 1958년 외무부(현 외교부)에 입부해 1965년 한·일 협정 체결 당시 동북아과에 근무하면서 실무자로 회담에 참여했다. 1983년 중국 민항기 납치 사건이 발생하자 당시 수석대표로 협상에 참여, 사태를 원만하게 해결해 1992년 한·중 수교의 기틀을 마련했다.

고인은 북방 외교의 설계자로 평가된다. 그는 1990년 초대 소련 영사처장을 맡아 같은 해 한·소 수교를 이끌었으며 1990~1992년 초대 소련 대사를 역임했다. 1993~1994년 주일 대사를 거쳐 김영삼 정부에서 외무부 장관을 지냈다. 남북핵통제공동위원장, 남북고위급회담 대변인 등을 맡아 남북 협상에도 중요한 역할을 맡았다.

빈소는 27일부터 서울 세브란스병원 장례식장에 마련된다.

