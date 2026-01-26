창간 80주년 경향신문

제주·백령도서 ‘한국 고유종’ 살모사 발견

본문 요약

국내에서만 서식하는 고유종 살모사 2종이 제주도와 백령도 일대에서 발견됐다.

자원관 연구진은 '동물자원의 유전자 다양성 연구'의 일환으로 2018년부터 약 8년간 전국 내륙과 섬 지역에 서식하는 쇠살모사 513마리를 대상으로 유전자와 형태 비교 분석 등을 진행했다.

쇠살모사 개체군은 유전적으로 내륙과 제주도, 백령도 개체군이 각각 명확히 구분됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

제주·백령도서 ‘한국 고유종’ 살모사 발견

입력 2026.01.26 12:00

수정 2026.01.26 14:24

  • 반기웅 기자

  • 기사를 재생 중이에요

제주쇠살모사(Gloydius ussuriensis jejuensis). 2020년 9월 26일 제주도 금악리 금오름에서 발견. 국립생물자원관 제공

제주쇠살모사(Gloydius ussuriensis jejuensis). 2020년 9월 26일 제주도 금악리 금오름에서 발견. 국립생물자원관 제공

국내에 서식하는 쇠살모사 가운데 백령도와 제주도 개체군이 각각 국내 고유종인 것으로 확인됐다. 국내 파충류에서 고유종이 과학적으로 규명된 것은 이번이 처음이다.

국립생물자원관은 내륙과 섬 지역에 살고 있는 쇠살모사를 대상으로 유전자 및 형태를 분석한 결과, 국내에 서식하는 고유종 살모사 2종을 확인했다고 26일 밝혔다.

쇠살모사는 국내에서 볼 수 있는 살모사 3종(살모사·쇠살모사·까치살모사) 중 크기가 가장 작은 종으로 한반도 전역과 중국, 러시아에 넓게 분포하고 있다. 자원관 연구진은 2018년부터 약 8년간 전국 내륙과 섬 지역에 서식하는 쇠살모사 513마리를 대상으로 유전자와 형태 비교 분석 등을 진행했다.

쇠살모사 개체군은 유전적으로 내륙과 제주도, 백령도 개체군이 각각 명확히 구분됐다. 백령도 개체군은 내륙 개체군보다 몸통과 꼬리 길이가 길고 배비늘 수가 많았고, 제주도 개체군은 배비늘 수가 상대적으로 적은 형태적 차이를 보였다.

백령쇠살모사(Gloydius ussuriensis baengnyeongensis) 2021년 8월 26일 백령도 연화리 산지에서 발견. 국립생물자원관 제공

백령쇠살모사(Gloydius ussuriensis baengnyeongensis) 2021년 8월 26일 백령도 연화리 산지에서 발견. 국립생물자원관 제공

연구진은 백령도와 제주도에 서식하는 쇠살모사 개체군을 각각 별도의 고유종으로 분류하고 ‘백령쇠살모사(Gloydius ussuriensis baengnyeongensis)’와 ‘제주쇠살모사(Gloydius ussuriensis jejuensis)’로 명명했다.

한반도에는 30종의 파충류(뱀, 도마뱀, 거북 등)가 서식하고 있지만, 고유종은 이번에 확인된 살모사 2종을 제외하고는 장수도마뱀(북한 소재) 1종이 전부다.

자원관은 “이번 연구는 우리나라 파충류에서 고유종을 과학적으로 규명한 최초의 사례”라며 “생물다양성 연구 측면에서 큰 의미를 갖는다”고 설명했다. 이번 연구 결과는 생물 분류학 전문 학술지(Journal of Species Research) 2월호에 게재되며, 국가생물종목록에도 등재될 예정이다.

