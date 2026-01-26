공정위, 롯데렌탈·SK렌터카 결합 불허…“경쟁제한 우려”

공정거래위원회가 SK렌터카 대주주인 사모펀드 운용사의 롯데렌탈 인수에 제동을 걸었다. 렌터카 1·2위 사업자가 한 지붕 아래 묶이면 가격 인상 등 독과점 우려가 크다고 판단했기 때문이다.

공정위는 26일 사모펀드 운용사 어피니티 에쿼티 파트너스(어피니티)가 롯데렌탈 주식회사 지분 63.5%를 취득하는 기업결합을 심사한 결과, 경쟁을 제한할 우려가 크다고 판단해 결합금지 결정을 내렸다고 밝혔다.

이번 결합이 승인될 경우 어피니티는 2024년 8월 국내 렌터카 2위 사업자인 SK렌터카를 인수한 데 이어 1위 사업자인 롯데렌탈까지 소유하게 된다.

공정위는 렌터카 시장이 차량 대여 기간에 따라 1년 미만의 ‘단기 렌터카’와 1년 이상의 ‘장기 렌터카’로 구분되고, 각 시장의 주요 고객층과 경쟁 환경이 다른 점을 고려해 별도로 심사했다고 설명했다.

단기 렌터카 시장에서 롯데렌탈과 SK렌터카는 각각 1·2위 사업자 지위를 유지하고 있다. 2024년 말 기준 두 회사의 시장 점유율은 내륙 지역에서 29.3%, 제주 지역에서 21.3%에 달했다. 반면 대부분의 경쟁사는 영세한 중소업체로 개별 시장 점유율은 미미한 수준에 그쳤다. 롯데렌탈과 SK렌터카는 자금조달 능력과 브랜드 인지도, 전국 영업망, 정보기술(IT) 인프라, 차량 정비·중고차 판매 네트워크 면에서도 중소업체를 크게 앞서고 있다.

공정위는 이 같은 구조에서 두 기업이 결합하면 시장 양극화가 더욱 심화되고, 대기업 간 경쟁 감소로 렌터카 요금 인상이 불가피하다고 판단했다.

장기 렌터카 시장에서도 롯데렌탈과 SK렌터카는 각각 1·2위를 차지하며 2024년 말 기준 두 회사의 시장 점유율 합계는 38.3%에 달했다. 일부 대형 캐피탈사가 존재하긴 하지만, 여신전문금융업법상 리스 차량 대비 장기 렌터카 보유 비중을 크게 늘리기 어려운 구조다.

특히 장기 렌터카는 대여 기간이 끝난 후 중고차로 매각하는 사업 구조여서 차량 정비와 중고차 판매 네트워크 중요성이 크다. 이 때문에 관련 사업을 직접 운영하는 롯데렌탈과 SK렌터카가 경쟁 우위를 점하고 있다. 이에 따라 공정위는 두 회사가 결합 시 장기 렌터카 시장에서도 가격 인상 등 경쟁제한 효과가 클 것으로 봤다.

공정위는 “사모펀드가 단기간에 밀접한 경쟁 관계의 1·2위 사업자를 연달아 인수한 뒤 고가 매각을 위해 시장 경쟁을 인위적으로 왜곡할 우려가 크다”고 밝혔다.

롯데그룹은 공정위 심사 결과를 존중한다고 밝혔다. 롯데그룹은 “어피니티와 협의해 공정위가 우려하는 시장 지배력 강화를 해소할 수 있는 추가 제안 가능성 여부 등 다양한 방안을 검토하겠다”고 했다.