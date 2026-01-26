창간 80주년 경향신문

공정위, 롯데렌탈·SK렌터카 결합 불허…“경쟁제한 우려”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

공정거래위원회가 사모펀드 운용사 어피니티 에쿼티 파트너스의 롯데렌탈 인수에 제동을 걸었다.

이에 따라 공정위는 결합 시 장기 렌터카 시장에서도 가격 인상 등 경쟁제한 효과가 클 것으로 봤다.

공정위는 "사모펀드가 단기간에 밀접한 경쟁 관계의 1·2위 사업자를 연달아 인수한 뒤 고가 매각을 위해 시장 경쟁을 인위적으로 왜곡할 우려가 크다"며 이번 결합 금지로 시장에 경종을 울리는 계기가 될 것이라고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

공정위, 롯데렌탈·SK렌터카 결합 불허…“경쟁제한 우려”

입력 2026.01.26 12:00

수정 2026.01.26 13:57

펼치기/접기
  • 박상영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

제주오토하우스. 롯데렌터카 제공

제주오토하우스. 롯데렌터카 제공

공정거래위원회가 SK렌터카 대주주인 사모펀드 운용사의 롯데렌탈 인수에 제동을 걸었다. 렌터카 1·2위 사업자가 한 지붕 아래 묶이면 가격 인상 등 독과점 우려가 크다고 판단했기 때문이다.

공정위는 26일 사모펀드 운용사 어피니티 에쿼티 파트너스(어피니티)가 롯데렌탈 주식회사 지분 63.5%를 취득하는 기업결합을 심사한 결과, 경쟁을 제한할 우려가 크다고 판단해 결합금지 결정을 내렸다고 밝혔다.

이번 결합이 승인될 경우 어피니티는 2024년 8월 국내 렌터카 2위 사업자인 SK렌터카를 인수한 데 이어 1위 사업자인 롯데렌탈까지 소유하게 된다.

공정위는 렌터카 시장이 차량 대여 기간에 따라 1년 미만의 ‘단기 렌터카’와 1년 이상의 ‘장기 렌터카’로 구분되고, 각 시장의 주요 고객층과 경쟁 환경이 다른 점을 고려해 별도로 심사했다고 설명했다.

단기 렌터카 시장에서 롯데렌탈과 SK렌터카는 각각 1·2위 사업자 지위를 유지하고 있다. 2024년 말 기준 두 회사의 시장 점유율은 내륙 지역에서 29.3%, 제주 지역에서 21.3%에 달했다. 반면 대부분의 경쟁사는 영세한 중소업체로 개별 시장 점유율은 미미한 수준에 그쳤다. 롯데렌탈과 SK렌터카는 자금조달 능력과 브랜드 인지도, 전국 영업망, 정보기술(IT) 인프라, 차량 정비·중고차 판매 네트워크 면에서도 중소업체를 크게 앞서고 있다.

공정위는 이 같은 구조에서 두 기업이 결합하면 시장 양극화가 더욱 심화되고, 대기업 간 경쟁 감소로 렌터카 요금 인상이 불가피하다고 판단했다.

SK렌터카, 롯데렌탈 기업결합 심사 결과 요약. 공정위 제공

SK렌터카, 롯데렌탈 기업결합 심사 결과 요약. 공정위 제공

장기 렌터카 시장에서도 롯데렌탈과 SK렌터카는 각각 1·2위를 차지하며 2024년 말 기준 두 회사의 시장 점유율 합계는 38.3%에 달했다. 일부 대형 캐피탈사가 존재하긴 하지만, 여신전문금융업법상 리스 차량 대비 장기 렌터카 보유 비중을 크게 늘리기 어려운 구조다.

특히 장기 렌터카는 대여 기간이 끝난 후 중고차로 매각하는 사업 구조여서 차량 정비와 중고차 판매 네트워크 중요성이 크다. 이 때문에 관련 사업을 직접 운영하는 롯데렌탈과 SK렌터카가 경쟁 우위를 점하고 있다. 이에 따라 공정위는 두 회사가 결합 시 장기 렌터카 시장에서도 가격 인상 등 경쟁제한 효과가 클 것으로 봤다.

공정위는 “사모펀드가 단기간에 밀접한 경쟁 관계의 1·2위 사업자를 연달아 인수한 뒤 고가 매각을 위해 시장 경쟁을 인위적으로 왜곡할 우려가 크다”고 밝혔다.

롯데그룹은 공정위 심사 결과를 존중한다고 밝혔다. 롯데그룹은 “어피니티와 협의해 공정위가 우려하는 시장 지배력 강화를 해소할 수 있는 추가 제안 가능성 여부 등 다양한 방안을 검토하겠다”고 했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글