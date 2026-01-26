국제성모병원 심장혈관병원, 신의료기술 ‘펄스장 절제술’ 도입

가톨릭관동대학교 국제성모병원이 심방세동 최신 치료법인 펄스장 절제술을 도입해 성공적으로 시행을 마쳤다.

국제성모병원은 지난 20일 심장혈관병원 부정맥팀(최성화 심장내과 교수)이 60대 남성 심방세동 환자에게 펄스장 절제술을 성공적으로 시행했다고 26일 밝혔다.

펄스장 절제술은 짧고 강한 전기 에너지를 이용해 심방 조직의 비정상적인 전기 신호를 차단하는 시술로, 심방세동과 같은 불규칙한 맥박을 일으키는 부정맥 치료에 활용된다. 기존 고주파 열을 이용한 전극도자절제술이나 냉각 에너지를 활용한 냉각 절제술에 비해 시술 시간이 짧고, 심장 조직에만 선택적으로 작용해 주변 조직 손상을 최소화할 수 있는 것이 특징이다.

이 치료법을 주로 적용하는 질환인 심방세동 환자는 매년 지속적으로 증가하고 있다. 2020년 22만9251명에서 2024년 29만2871명으로 5년간 약 28% 늘었다. 이에 따라 보다 안전하고 정밀한 치료에 대한 요구가 커지고 있어 펄스장 절제술은 이러한 환경 변화에 부합하는 치료법으로 주목받고 있다.

최성화 교수는 “펄스장 절제술은 심방세동 치료에서 안전성과 정확성을 동시에 높인 최신 치료법”이라며 “앞으로도 환자 상태에 따른 맞춤형 치료를 통해 부정맥 치료 성과를 지속적으로 향상시켜 나가겠다”고 말했다.