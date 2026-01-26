심한 잠꼬대 반복하는 ‘이 질환’··· 인지기능 서서히 떨어뜨린다

수면 중 소리를 지르거나 발길질을 하는 등 심한 잠꼬대 증상을 보이는 ‘렘수면행동장애’가 있으면 파킨슨병이나 치매로 진행하지 않더라도 기억력·주의력 같은 인지기능이 점차 떨어진다는 연구 결과가 나왔다.

분당서울대병원 정신건강의학과 윤인영·홍정경 교수 연구팀은 이 같은 내용의 연구를 수면의학 분야 국제학술지 ‘슬립(SLEEP)’에 게재했다고 26일 밝혔다. 연구진은 특발성 렘수면행동장애 환자 162명을 평균 7.7년간 추적 관찰하며 총 318회의 신경심리학적 평가를 실시해 인지기능 변화를 분석했다. 렘수면행동장애는 꿈의 내용을 실제 행동으로 옮겨 심한 잠꼬대 증상을 보이는 질환이다. 파킨슨병이나 치매 같은 신경퇴행성질환의 강력한 전조 증상으로 알려져 있는데, 연구진은 별도의 원인 질환을 찾지 못한 ‘특발성 렘수면행동장애’ 환자에게 장기적인 인지기능 변화가 나타나는지를 추적하기 위해 연구를 진행했다. 최소 5년 이상 특발성 렘수면행동장애 상태를 유지하면서 신경퇴행성질환으로 진행하지는 않은 환자를 대상으로 주의력·작업기억력, 기억력, 실행기능. 시공간기능, 언어기능 등 5개 영역에 걸쳐 검사를 시행했다.

분석 결과, 특발성 렘수면행동장애 환자들은 주의력·작업기억력, 기억력 등 2개 분야의 인지기능이 점진적이지만 일관되게 저하되는 양상을 보였다. 특히 처리속도, 주의력, 작업기억력, 시각-운동 협응을 종합적으로 평가하는 ‘숫자-기호 연결 검사’에서 매년 평균 점수가 가장 가파르게 하락하는 경향이 나타났다. 또한 기억력 검사에서도 언어 기억력과 시각적 기억력이 꾸준히 저하되는 결과가 나왔다. 이런 변화는 단기간에 체감하기는 어렵지만 장기간 누적되면 실제 감지할 수 있는 수준까지 도달할 가능성이 있다.

성별로 구분해 보면 특히 남성 환자가 여러 인지 영역에 걸쳐 기능 저하가 두드러진 것으로 나타났다. 남성 환자(116명)는 주의력·작업기억력, 기억력, 실행기능 등 여러 영역에서 광범위한 저하를 보인 반면, 여성 환자(46명)는 ‘숫자열 기억’과 ‘숫자-기호 연결’ 등 2개 항목에서만 제한적인 저하를 보였다. 윤인영 교수는 “여성 환자들이 뇌 손상에 대한 회복력이 더 높거나, 질병을 일으키는 비정상 단백질이 뇌에 쌓이는 속도가 더 느릴 가능성이 있다”며 “성별에 따라 다른 모니터링 전략과 맞춤형 관리가 필요하다”고 말했다.

렘수면행동장애가 있지만 10년 이상 신경퇴행성질환으로 진행하지 않은 ‘장기 안정군’ 환자 33명을 별도 분석한 결과에서도 전체 환자군과 마찬가지로 인지기능 저하가 관찰됐다. 일부 검사에서는 더 가파른 인지 저하가 나타났는데, 이는 기존의 ‘장기 안정 환자는 신경퇴행 속도가 더 천천히 진행될 것’이라는 가설과 배치되는 결과다. 연구진은 렘수면행동장애를 장기간 안정적으로 유지하고 있는 환자도 신경퇴행 변화를 서서히 겪고 있을 수 있는 만큼 정기적인 인지기능 평가와 추적관찰이 필요하다고 설명했다.

홍정경 교수는 “특발성 렘수면행동장애 환자에서 신경퇴행성질환으로 진행하지 않았다 하더라도 인지기능 저하는 충분히 발생할 수 있음이 이번 연구를 통해 명확히 밝혀졌다”며 “꼭 치매나 파킨슨병과 같은 질환으로 나타나지 않더라도 렘수면행동장애가 있다면 정기적인 검사와 진료로 추적관찰을 하는 것이 좋다”고 조언했다.