이장우 “행정통합, 주민투표 요구하겠다”···정부 지원책에 정면 반발

재의결 가능성 이어 ‘주민 동의’ 강조 “실질적 자치·재정권 없으면 통합 명분 약해” 충남도, 다음달 2일 통합 관련 타운홀 미팅 개최

이장우 대전시장이 정부의 대전·충남 행정통합 지원책에 반발하며 주민투표를 요구하고 나섰다. 앞서 특별법 재의결 가능성까지 거론한 데 이어 주민 동의를 전면에 내세우며 압박 수위를 높이고 있다.

이 시장은 26일 열린 주간업무회의에서 “행정안전부 장관에게 대전·충남 행정통합에 대한 주민투표를 요구하겠다”고 밝혔다.

이 시장은 “행정통합을 둘러싼 주민투표 요구가 높아진다면 시장은 시민의 뜻에 따라 움직일 수밖에 없다”며 “항구적인 법적·제도적 장치가 마련되지 않은 상태에서 통합이 단순한 물리적 결합으로 비친다면 시민 동의를 얻기 어렵다”고 말했다.

이어 “대전시는 각종 통계와 수치를 통해 도시 경쟁력이 지속적으로 높아지고 있음이 증명되고 있다”며 “실질적 효과가 불분명한 통합에 대한 주민투표 요구가 제기될 가능성에 대비해야 한다”고 덧붙였다.

이 시장은 앞서 지난 21일 김태흠 충남지사와의 회동에서 “대전·충남 통합이 ‘5극 3특’이라는 대통령 공약 추진을 위한 쇼케이스나 선전용 홍보수단으로 전락하고 있다”며 “더불어민주당이 발의한 통합 특별법이 미흡할 경우 시·도의회에서 다시 의결할 수 있다”고 밝힌 바 있다.

이런 가운데 대전시의회는 이날 국민의힘 이재경 의원이 대표 발의한 ‘실질적인 자치분권이 보장된 대전·충남 행정통합 특별법 마련 촉구 결의안’을 채택했다. 결의안에는 국회가 실질적인 자치분권이 보장될 수 있도록 대전·충남 행정통합 특별법에 재정권과 자치권 이양 내용을 반영하고 정부는 이를 적극 지원할 것을 강력히 촉구하는 내용이 담겼다.

이 의원은 “대전·충남 행정통합은 수도권 일극 체제 극복과 국가 균형발전, 지방자치를 위한 것”이라며 “중앙정부의 종속 구조가 아닌 실질적인 지방자치 분권이 이뤄질 수 있도록 재정권과 자치권 이양을 특별법에 명확히 담아야 한다”고 촉구했다.

충남도는 자체적으로 행사를 열어 주민 의견 수렴에 나선다.

도는 다음달 2일 단국대 천안캠퍼스에서 ‘행정통합, 충남 도민의 고견을 청(聽)하다’를 주제로 한 행사를 연다.

이 행사에는 김태흠 지사를 비롯해 행정통합추진단 민관협의체 위원, 도의원, 일반 주민 등 700여명이 참석할 예정이다.

지난해 12월 이재명 대통령이 대전·충남 행정통합을 제안한 뒤 김 지사가 주민 목소리를 직접 듣는 공식 행사는 이번이 처음이다.

김 지사는 현장에서 행정통합을 주제로 한 주민들의 질문에 직접 답변할 계획이다. 특히 민주당이 이번 주 발표할 예정인 대전·충남 행정통합 특별법을 둘러싼 질의와 평가가 집중될 것으로 전망된다.