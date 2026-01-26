충북 단양군, 고향사랑기부금으로 어르신들 끼니 챙긴다

충북 단양군이 지역 어르신들을 위해 고향사랑기부금을 활용해 부식비를 제공하는 사업을 추진한다.

단양군은 고향사랑기부금 첫 사업으로 ‘어르신 따뜻한 밥상 지원’을 시행한다고 26일 밝혔다.

경로당을 중심으로 어르신들의 부식비를 지원하는 사업으로 오는 12월까지 관내 경로당 50곳을 대상으로 추진된다.

사업비는 지난해까지 누적 모금된 고향사랑기부금을 활용한다. 단양군의 누적 고향사랑기부금은 5억 원 정도다. 이 중 약 55%에 해당하는 2억 6000만 원을 사업비로 사용한다.

군은 부식비 지원을 강화해 급식의 질을 높인다는 계획이다.

군은 경로당 이용 인원에 따라 월 30만∼50만 원의 부식비를 지원한다. 20명 이하는 30만 원, 20명에서 40명 사이는 40만 원, 50명 이상은 50만 원이다.

군이 고향사랑기부금 첫 사업으로 어르신 밥상 지원을 선택한 것은 홀몸노인을 중심으로 결식 우려가 커지고 있기 때문이다. 또 단양의 고령화율도 41%를 넘어서며 증가 추세를 보인다.

군 관계자는 “고향사랑기부제를 통해서 모인 소중한 기금이 어르신들의 건강과 삶의 질 향상으로 이어질 수 있게 하겠다”며 “어르신들이 일상에서 따뜻한 한 끼를 드실 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.