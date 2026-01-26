창간 80주년 경향신문

정부, 중국산 PET 필름 반덤핑관세 첫 재심사 인상

경향신문

본문 요약

정부가 덤핑방지관세를 적용 중인 중국산 폴리에틸렌 테레프탈레이트 필름의 관세율을 인상하기로 했다.

덤핑방지관세는 외국 기업이 자국 내 정상가격보다 낮은 가격으로 상품을 수출해 국내 산업에 피해를 줄 경우, 이를 방지하기 위해 부과하는 추가 관세다.

정부가 반덤핑관세가 부과되던 물품을 중간에 재심사해 적용세율을 인상한 것은 1995년 세계무역기구 반덤핑 협정 도입 이후 이번이 최초다.

정부, 중국산 PET 필름 반덤핑관세 첫 재심사 인상

입력 2026.01.26 14:16

수정 2026.01.26 14:43

  • 박상영 기자

정부세종청사 내 재정경제부 청사 현판. 연합뉴스

정부가 중국산 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 필름에 부과하는 덤핑방지관세를 더 올리기로 했다. 정부가 덤핑방지관세가 부과되던 물품을 재심사해 적용세율을 인상한 것은 1995년 세계무역기구(WTO) 반덤핑 협정 도입 이후 처음이다.

재정경제부는 26일 “국내 산업 교란을 막고 우리 기업을 덤핑으로부터 보호하기 위해 중국산 PET 필름 공급업체 2곳에 대한 적용세율을 인상하기로 결정했다”고 밝혔다. PET는 광학용 전자재료나 포장재로 쓰이는 석유화학 제품이다.

정부는 2023년 5월부터 중국산 PET 필름에 덤핑방지관세를 부과해왔다. 덤핑방지관세는 외국 기업이 자국 내 정상가격보다 낮은 가격으로 상품을 수출해 국내 산업에 피해를 줄 경우 이를 방지하기 위해 부과하는 추가 관세다. 덤핑방지관세 부과에도 공급업체 2곳의 경우 최근 국내 수입량과 시장 점유율이 오히려 급증했다.

이번 결정에 따라 ‘캉훼이 및 그밖의 관계사’는 덤핑방지관세율이 현행 2.2%에서 7.31%로 오른다. ‘천진완화 및 그 기업의 제품을 수출하는 업체’는 3.84%에서 36.98%로 오른다.

정부가 재심사를 통해 덤핑방지관세율을 올린 것은 1995년 WTO 반덤핑 협정 도입 뒤 최초다. 덤핑방지관세 재심사는 덤핑방지조치 시행 뒤 내용 변경이 필요한 충분한 상황이 발생하는 경우 다시 심사해 필요한 조치를 하는 제도다.

재경부는 “급변하는 국제통상 여건을 감안해 국내에 저가로 유입되는 수입 물품에 대한 모니터링을 강화하고 필요하면 선제적 조치를 해 기업과 산업을 적극 보호할 방침”이라고 밝혔다.

댓글