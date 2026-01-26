경제성 문턱 넘은 ‘2036 전주올림픽’···82.7% 찬성 여론 업고 ‘지방 올림픽’ 뛴다

사전타당성 BC 값 1.03 도출···국민 80% 이상 찬성

전북도가 추진하는 ‘2036 전주 하계올림픽’ 유치 사업이 경제성 조사에서 기준치를 넘기며 유치 활동이 본궤도에 올랐다. 비용 대비 편익(B/C)이 1을 상회하고 국민 여론조사에서도 80%를 웃도는 찬성률이 확인되면서 전북도는 ‘지방 개최 올림픽’ 모델을 앞세워 정부와 국제올림픽위원회(IOC) 설득에 나설 계획이다.

전북도는 26일 ‘2036 하계올림픽 유치 사전타당성 조사 용역’ 최종보고회를 열고 B/C 값이 1.03으로 도출됐다고 밝혔다. 이번 조사는 문화체육관광부가 지정한 전문기관인 한국스포츠과학원이 수행한 법정 절차로, 올림픽 유치를 위한 첫 공식 단계다.

전북도는 조사 결과를 두고 전주 올림픽이 특정 지역의 이해를 넘어 국가 차원에서도 투자 가치가 있는 사업임을 보여준다고 설명했다.

총사업비는 6조9086억원으로 산정됐다. 시설비는 1조7608억원(25.5%)에 그쳤지만 운영비는 5조1478억원(74.5%)으로 높은 비중을 차지한다. 신규 경기장 건설을 최소화하고 기존 시설 개·보수와 임시시설 활용을 전제로 한 구상이다.

전북도는 도내 32개 경기장과 다른 지역 19개 경기장을 연계하는 분산 개최 방식을 통해 IOC가 제시한 ‘올림픽 아젠다 2020+5’의 지속 가능성 기조에 부합하는 대회를 치르겠다는 방침이다.

여론조사에서도 비교적 우호적인 결과가 나왔다.

인식조사에서 전국 가구주 응답자의 82.7%, 전북도민의 87.6%가 전주 올림픽 유치에 찬성했다. 찬성 이유로는 전북도민의 경우 ‘지역경제 발전’, 전국 응답자는 ‘국가 이미지 제고’를 가장 많이 꼽았다. 전북도는 이를 IOC가 중시하는 ‘사회적 수용성’ 측면의 강점으로 보고 있다.

다만 신중론도 만만치 않다. B/C 1.03은 기준선을 간신히 넘긴 수준으로 물가 상승이나 운영비 증가 등 변수에 따라 수치가 1 아래로 떨어질 가능성도 배제할 수 없다는 지적이 나온다. 사전타당성 조사 보고서 역시 IOC 관계자와 참가국 선수단을 수용할 고급 숙박시설 부족과 분산 개최에 따른 경기장 관리·이동 비용 증가 가능성을 보완 과제로 제시했다.

전북도는 다음 달 6일 전북도의회에서 유치 동의안을 의결한 뒤 문화체육관광부에 공식 승인을 신청할 예정이다.

유희숙 전북도 2036 하계올림픽 유치단장은 “지속 가능성과 재정 건전성을 고려해 계획을 보완하겠다”고 밝혔다.