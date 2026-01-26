창간 80주년 경향신문

작년 경유 수출량 사상 최대…‘대미 수출’ 눈에 띄네

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

대한석유협회는 지난해 SK에너지, GS칼텍스, 에쓰오일, HD현대오일뱅크 등 정유 4사가 수출한 경유가 2억237만배럴로 사상 최대치를 기록했다고 26일 밝혔다.

전체 석유제품 수출량은 감소했으나 미국으로의 수출은 전년 대비 15% 증가한 4961만배럴로 역대 최고치를 기록했다.

대미 항공유 수출량이 3874만배럴로 역대 가장 많았고, 휘발유 수출도 전년 대비 22% 증가했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

작년 경유 수출량 사상 최대…‘대미 수출’ 눈에 띄네

입력 2026.01.26 14:35

  • 오동욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

SK이노베이션 울산 콤플렉스 전경. SK이노베이션 제공

SK이노베이션 울산 콤플렉스 전경. SK이노베이션 제공

대한석유협회는 지난해 SK에너지, GS칼텍스, 에쓰오일, HD현대오일뱅크 등 정유 4사가 수출한 경유가 2억237만배럴로 사상 최대치를 기록했다고 26일 밝혔다. 특히 대미 수출량이 크게 늘었다.

석유협회에 따르면 지난해 경유 수출량은 전년(2억166만배럴) 대비 0.4% 증가했다. 대표적 고부가가치 제품인 경유는 총 석유제품 수출량 대비 비중이 42%로 가장 높았다. 이어 휘발유 22%, 항공유 18%, 나프타 7% 등 순이었다.

전체 석유제품 수출량은 4억8535만배럴로 전년 대비 1.1% 감소했다. 석유제품 수출액은 407억달러(약 59조원)로 9.9% 감소했으나, 지난해 원유도입액 684억달러(약 99조원) 중 59.5%를 수출로 회수한 것으로 나타났다.

지난해 한국이 석유제품을 가장 많이 수출한 국가는 호주(16.8%)로, 4년 연속 1위였다. 싱가포르(13.6%), 일본(11.3%), 미국(10.2%), 중국(9.2%)이 뒤를 이었다.

전체 석유제품 수출량은 감소했으나 미국으로의 수출은 전년 대비 15% 증가한 4961만배럴로 역대 최고치를 기록했다. 대미 항공유 수출량이 3874만배럴로 역대 가장 많았고, 휘발유 수출도 전년 대비 22% 증가했다.

이는 지난해 미국 공항 이용객 수가 9억명을 넘기며 항공유 수요가 크게 증가한 가운데, 미국 내 일부 정제설비가 폐쇄되고 정유공장 화재가 발생해 현지 석유제품 생산이 감소한 영향으로 풀이된다.

석유협회 관계자는 “올해는 세계 경제 불확실성과 지정학적 이슈가 상존하고, 석유 공급 과잉으로 유가 변동성이 높아 수출 환경이 녹록지 않을 것”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글