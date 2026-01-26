차 봉지로 위장한 필로폰 1.1㎏ 밀반입···중국인 마약조직 무더기 검거

차 봉지로 위장한 필로폰을 대량 밀반입해 국내에 유통하려던 중국인 마약밀매 조직과 투약자들이 경찰에 무더기로 붙잡혔다. 이들이 들여온 필로폰은 최대 4만 명이 동시에 투약할 수 있는 분량으로 파악됐다.

제주경찰청은 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 중국인 12명을 검거하고 이 가운데 7명을 구속했다고 26일 밝혔다.

경찰에 따르면 30대 중국인 A씨는 지난해 10월 24일 태국에서 출발해 싱가포르를 거쳐 제주국제공항으로 입국했다. A씨의 여행 가방에는 차 봉지로 위장한 필로폰 1131g이 숨겨져 있었으며 시가로는 약 7억9000만원 상당이다.

A씨는 제주 입국 직후 사회관계망서비스(SNS)에 ‘고액 아르바이트’ 광고를 올려 서울까지 물건을 운반할 전달자를 물색했다. 그러나 일당 30만원을 받고 가방을 건네받은 20대 한국인 전달자가 “가방 안에 폭발물이 있는 것 같다”며 경찰에 신고하면서 범행이 드러났다.

수사에 착수한 경찰은 밀반입부터 공급·판매·투약으로 이어지는 점조직 형태의 유통 구조를 확인하고 서울·수원·인천 등으로 수사를 확대했다. 3개월간의 추적 끝에 경찰은 밀반입에 관여한 배송책 4명을 전원 검거했다. 또 판매책 2명과 이들로부터 마약을 구입해 투약한 중국인 5명을 추가로 붙잡았으며 이 과정에서 필로폰 50g을 추가 압수했다.

조사 결과 이들은 각자 역할만 수행하는 방식으로 서로의 신원을 알지 못하도록 해 수사망을 피하려 했던 것으로 나타났다. 경찰은 현재 해외에 체류 중인 40대 중국인 총책과 밀수를 지시한 30대 공범을 쫓는 한편 이들로부터 마약을 공급받은 추가 투약자들에 대해서도 수사를 이어가고 있다.

경찰은 이번에 적발된 차 봉지 위장 필로폰이 최근 제주 해안가에서 잇따라 발견된 마약류와는 다른 종류라고 설명했다.

경찰 관계자는 “제주를 마약류 밀반입 통로로 활용하려는 시도를 차단하기 위해 수사 역량을 집중하고 있다”며 “해외 총책 검거를 위해 국제 공조 수사도 적극 추진할 방침”이라고 말했다.