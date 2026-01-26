창간 80주년 경향신문

인천서 90대 노모 폭행해 숨지게 한 60대 딸 영장실질심사

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인천에서 90대 노모를 폭행해 숨지게 한 60대 딸과 이를 방조한 사위에 대한 구속 전 심문이 인천지법에서 열렸다.

인천 부평경찰서는 존속폭행치사 혐의로 딸 A씨와 폭행치사방조 혐의로 사위 B씨의 영장실질심사가 26일 인천지법에서 진행되고 있다고 밝혔다.

경찰 관게자는 "사위 B씨는 A씨와 사실혼 관계로, 법적 부부가 아니어서 폭행치사방조 혐의를 적용했다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

인천서 90대 노모 폭행해 숨지게 한 60대 딸 영장실질심사

입력 2026.01.26 14:43

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

방조 혐의 60대 사위도 구속심사

26일 인천지방법원에 90대 노모를 살해 혐의로 60대 딸과 이를 방조한 사위가 영장실질심사에 출석하고 있다. 연합뉴스 제공

26일 인천지방법원에 90대 노모를 살해 혐의로 60대 딸과 이를 방조한 사위가 영장실질심사에 출석하고 있다. 연합뉴스 제공

인천에서 90대 노모를 폭행해 숨지게 한 60대 딸과 이를 방조한 사위에 대한 구속 전 심문(영장실질심사)이 인천지법에서 열렸다.

인천 부평경찰서는 존속폭행치사 혐의로 딸 A씨와 폭행치사방조 혐의로 사위 B씨의 영장실질심사가 26일 인천지법에서 진행되고 있다고 밝혔다.

경찰 관게자는 “사위 B씨는 A씨와 사실혼 관계로, 법적 부부가 아니어서 폭행치사방조 혐의를 적용했다”고 말했다.

A씨와 B씨는 수갑이 채워진 두 손을 가리개로 덮고, 모자와 마스크로 얼굴을 가린 채 법원에 들어섰다. A씨와 B씨는 ‘왜 어머니를 살해했나. 왜 병원에 안 데려가고 방치했느냐“는 질문에 ”폭행한 적 없다”고 답했다.

이들에 대한 구속 여부는 이날 밤늦게 결정될 예정이다.

A씨는 지난 20일 인천 부평구 자택에서 90대 노모 C씨를 폭행해 숨지게 한 혐의를 받고 있다. B씨는 이 같은 폭행을 방조하고 노모를 구호하려는 조치를 하지 않은 혐의이다.

A씨는 경찰에서 “가정사 때문에 어머니를 폭행했다”고 진술했다.

신고를 받고 출동한 경찰은 노모 얼굴 등에서 멍 자국이 발견된 점 등을 토대로 A씨와 B씨를 각각 긴급 체포했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글