인천서 90대 노모 폭행해 숨지게 한 60대 딸 영장실질심사

방조 혐의 60대 사위도 구속심사

인천에서 90대 노모를 폭행해 숨지게 한 60대 딸과 이를 방조한 사위에 대한 구속 전 심문(영장실질심사)이 인천지법에서 열렸다.

인천 부평경찰서는 존속폭행치사 혐의로 딸 A씨와 폭행치사방조 혐의로 사위 B씨의 영장실질심사가 26일 인천지법에서 진행되고 있다고 밝혔다.

경찰 관게자는 “사위 B씨는 A씨와 사실혼 관계로, 법적 부부가 아니어서 폭행치사방조 혐의를 적용했다”고 말했다.

A씨와 B씨는 수갑이 채워진 두 손을 가리개로 덮고, 모자와 마스크로 얼굴을 가린 채 법원에 들어섰다. A씨와 B씨는 ‘왜 어머니를 살해했나. 왜 병원에 안 데려가고 방치했느냐“는 질문에 ”폭행한 적 없다”고 답했다.

이들에 대한 구속 여부는 이날 밤늦게 결정될 예정이다.

A씨는 지난 20일 인천 부평구 자택에서 90대 노모 C씨를 폭행해 숨지게 한 혐의를 받고 있다. B씨는 이 같은 폭행을 방조하고 노모를 구호하려는 조치를 하지 않은 혐의이다.

A씨는 경찰에서 “가정사 때문에 어머니를 폭행했다”고 진술했다.

신고를 받고 출동한 경찰은 노모 얼굴 등에서 멍 자국이 발견된 점 등을 토대로 A씨와 B씨를 각각 긴급 체포했다.