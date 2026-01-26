창간 80주년 경향신문

서울시, 운전면허 반납 어르신 20만원 지원···28일부터 신청

경향신문

서울시가 교통안전 강화를 위해 매년 시행하는 '어르신 면허 반납 교통카드 지원사업'을 이달 말부터 조기 추진한다.

서울연구원에 따르면 운전면허 자진 반납률이 1%포인트 증가하면 고령 운전자 교통사고는 평균 0.02%포인트 감소하는 것으로 확인돼 교통사고 감소 효과가 있는 것으로 나타났다.

여장권 서울시 교통실장은 "운전면허 자진 반납 제도가 고령 운전자 교통사고 예방에 실질적인 효과가 있을 것"이라며 "앞으로도 경찰청, 자치구, 민간과 협력해 지원 규모와 참여 기반을 지속 확대하겠다"고 말했다.

서울시, 운전면허 반납 어르신 20만원 지원···28일부터 신청

입력 2026.01.26 14:44

  • 주영재 기자

운전면허 자진반납 어르신 교통카드 지원사업 포스터. 서울시 제공

서울시가 교통안전 강화를 위해 매년 시행하는 ‘어르신 면허 반납 교통카드 지원사업’을 이달 말부터 조기 추진한다.

시는 오는 28일부터 운전면허증을 자진 반납하는 70세 이상 어르신 3만5211명을 대상으로 20만원이 충전된 선불형 교통카드를 선착순 지급한다고 26일 밝혔다.

고령 운전자 교통사고를 줄이기 위해 2019년부터 시행하는 제도로 지난해부터 교통카드 지원 금액을 10만원에서 20만원으로 상향했다. 매년 3월 시작하던 사업을 올해는 1월 말 조기에 시작했다.

지원 대상은 서울에 주민등록을 둔 70세 이상 어르신으로, 1956년 12월 31일 이전 출생자다. 거주지 동 주민센터에 유효한 운전면허증을 갖고 방문하면 반납과 동시에 교통카드를 받을 수 있다.

지원되는 무기명 선불형 교통카드는 전국 어디서나 버스·택시 등 교통카드를 지원하는 교통수단과 편의점 등 티머니 가맹점에서 사용할 수 있다.

운전면허 반납자는 사업이 시작된 2019년 1만6956명을 시작으로 2024년 2만4411명, 2025년 3만2095명으로 증가했다. 사업 시행 이후 누적 15만명이 면허를 반납했다.

서울연구원에 따르면 운전면허 자진 반납률이 1%포인트 증가하면 고령 운전자 교통사고는 평균 0.02%포인트 감소하는 것으로 확인돼 교통사고 감소 효과가 있는 것으로 나타났다.

여장권 서울시 교통실장은 “운전면허 자진 반납 제도가 고령 운전자 교통사고 예방에 실질적인 효과가 있을 것”이라며 “앞으로도 경찰청, 자치구, 민간과 협력해 지원 규모와 참여 기반을 지속 확대하겠다”고 말했다.

