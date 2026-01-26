이번엔 청사 소재지 ‘광주’냐 ‘전남’이냐…광주전남 통합, 막판 진통

광주시 “청사 소재지 되면 명칭은 양보” 27일 국회서 특별법 발의 전 최종 조율

광주시와 전남도가 추진하는 행정통합이 특별법 발의를 앞두고 주 청사 소재지 문제로 막판 진통을 겪고 있다. 광주시는 지역 국회의원들과 최종 간담회를 앞두고 “청사 주 소재지를 광주로 하면 명칭은 양보하겠다”고 밝혔다.

강기정 광주시장은 26일 “(통합 지방정부의)청사 주 소재지는 광주가 되어야 하며, 그렇게 되면 어떤 명칭으로 결정되더라도 수용하겠다”고 밝혔다.

광주시와 전남도, 더불어민주당 소속 지역 국회원들은 지난 25일 광주김대중컨벤션센터에서 3차 간담회를 갖고 행정통합을 통해 출범하는 새 지방정부의 명칭 등에 대해 논의했다.

간담회 직후 김원이 민주당 전남도당 위원장은 “가안으로 통합 특별시의 명칭은 ‘광주전남특별시’로 하기로 하고 주 사무소는 ‘전남’으로 하기로 했다”고 발표했다.

광주시와 전남도는 통합 이후 기존 청사를 활용한다는 방침이다. 현재 광주에는 광주광역시청사가 있고 전남 무안에 전남도청사, 순천에는 전남도청 동부청사가 있다.

‘가안’을 전제로 했지만 주 청사가 전남으로 결정됐다는 소식에 광주에서는 거센 반발이 나오고 있다. 주 청사는 통합 특별시장 집무실이 들어서고 각종 공문서에 ‘특별시 소재지’가 된다.

강 시장은 “가안 발표 이후 광주시민들은 ‘특별시청이 무안(전남도청사)로 간다’고 인식하고 있고 이것은 심각한 문제”라면서 “광주는 과거 도청 이전에 따른 도심 공동화 트라우마가 있으며 가볍게 볼 일이 아니다”고 밝혔다.

광주시는 주 청사 소재지로 확정되면 통합 지방정부 명칭은 양보 할 수 있다는 입장이다. 그동안 논의된 ‘전남광주특별시(약칭 광주특별시)’, ‘광주전남특별시’, ‘전라도광주특별시’ 등 3가지 안 중에서 어느 것으로 결정되더라도 수용하겠다는 것이다.

광주시와 전남도, 지역 국회의원들은 오는 27일 오전 국회에서 간담회를 갖고 명칭과 주 청사 소재지 문제 등을 최종적으로 논의할 예정이다. 강 시장은 “특별법안에 ‘주 청사를 광주로 한다’는 내용을 담아야 한다”고 요구했다.

김영록 전남도지사는 영광에서 열린 공청회에서 “가안이 발표된 이후 광주시민들이 받아들이기 어렵다는 분위기”라면서 “(명칭은)광주전남특별시로 하되 광주시민들에게 다가설 방안을 보완 연구해 내일까지는 확정해야 한다고 생각한다”고 말했다.

시·도와 국회의원들은 간담회를 통해 조율이 이뤄지면 통합을 위한 특별법안을 오는 28일 국회에 제출할 예정이다. 하지만 막판까지 명칭에 이어 주 청사 소재지를 두고 갈등이 이어지면서 일부에서는 우려도 나오고 있다.

정치권 관계자는 “행정통합을 앞두고 명칭과 주 청사 소재지를 두고 지역 정치권에서 일부 이견이 있지만 통합에 대한 대통령 뜻이 확고하고 민주당의 당론인 만큼 결국 조율될 것으로 본다”고 밝혔다.