강남구·서울성모병원, 말기 암 환자에 ‘가정형 호스피스’ 지원한다

서울 강남구는 가톨릭대학교 서울성모병원과 업무협약을 체결하고 '강남구 통합돌봄 가정형 호스피스 협력사업' 추진한다고 26일 밝혔다.

이번 협약은 말기 환자가 "집에서 가족과 함께 마지막을 보내고 싶다"는 바람을 지역사회가 뒷받침하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 서울성모병원은 호스피스 전문의·전문간호사·의료사회복지사로 구성된 가정형 호스피스팀을 운영해 강남구에 거주하는 말기 암 환자를 대상으로 방문 진료·간호, 통증·증상 조절, 약물 처방·관리, 사망진단 등 의료서비스 전반을 담당한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

강남구·서울성모병원, 말기 암 환자에 ‘가정형 호스피스’ 지원한다

입력 2026.01.26 14:57

수정 2026.01.26 15:46

  • 주영재 기자

조성명 강남구청장(왼쪽)과 이지열 가톨릭대학교 서울성모병원장이 지난 23일 ‘강남구 통합돌봄 가정형 호스피스 협력사업’을 위한 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 강남구 제공

서울 강남구가 서울성모병원과 업무협약을 체결하고 ‘강남구 통합돌봄 가정형 호스피스 협력사업’ 추진한다고 26일 밝혔다.

이번 협약은 말기 환자가 “집에서 가족과 함께 마지막을 보내고 싶다”는 바람을 지역사회가 뒷받침하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 서울성모병원은 호스피스 전문의·전문간호사·의료사회복지사로 구성된 가정형 호스피스팀을 운영해 강남구에 거주하는 말기 암 환자를 대상으로 방문 진료·간호, 통증·증상 조절, 약물 처방·관리, 사망진단 등 의료서비스 전반을 담당한다.

강남구는 통합돌봄 전담 인력을 중심으로 환자와 가족의 생활·주거·돌봄·정서·경제 상황을 종합 평가하고, 재가돌봄·가사지원, 장기요양 연계, 주거환경 개선, 보조기구 지원, 가족 상담과 애도 지원, 장례 연계 등 비의료 지원을 맡는다.

말기 암 환자는 퇴원 전부터 의료진, 돌봄 담당자와 함께 ‘마지막 여정 계획’을 세운다. 퇴원 후에는 방문 진료·간호와 생활지원이 함께 제공된다. 야간·주말 연락체계도 안내해 가족의 부담과 불안을 낮출 계획이다.

구는 운영 성과와 수요를 바탕으로 단계적으로 대상자를 말기 환자 전반으로 확대할 계획이다. 조성명 강남구청장은 “병원과 가정, 지역사회가 하나의 돌봄 체계로 움직이도록 하는 것이 이번 협약의 목표”라고 밝혔다.

