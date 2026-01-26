창간 80주년 경향신문

여성변회, ‘인천 색동원 성폭력’ 사건 법률지원 착수

경향신문

본문 요약

한국여성변호사회가 인천 강화군 중증발달장애인 거주시설 '색동원'에서 발생한 대규모 성적 학대 사건과 관련해 피해자 법률지원에 착수했다.

색동원 성폭력 사건 공동대책위원회와도 협력해 추가 피해가 확인되면 신속하게 지원하기로 했다.

여변 관계자는 "장애인 성폭력 범죄 피해가 형사사법 절차에서 왜곡·축소되지 않도록 적극적인 법률지원을 제공하고, 가해자에게 엄중한 처벌이 이뤄지도록 법률가 단체로서 책무를 다하겠다"고 말했다.

여성변회, '인천 색동원 성폭력' 사건 법률지원 착수

입력 2026.01.26 15:00

  • 김정화 기자

인천 강화군 중증장애인 거주시설 색동원 전경. 홈페이지 갈무리

한국여성변호사회(여변)가 인천 강화군 중증발달장애인 거주시설 ‘색동원’에서 발생한 대규모 성적 학대 사건과 관련해 피해자 법률지원에 착수했다.

여변은 피해자들이 거주 지역에서 법률지원을 받을 수 있도록 먼저 서울·경기·대전·광주·부산·충북·충남·경남·전남 회원들로 법률지원단을 구성했다고 26일 밝혔다. 법률지원단은 경찰 조사부터 재판까지 형사사법 절차 전반에서 피해자를 돕고, 가해자를 처벌할 수 있도록 지원할 예정이다.

색동원 성폭력 사건 공동대책위원회와도 협력해 추가 피해가 확인되면 신속하게 지원하기로 했다. 여변 관계자는 “장애인 성폭력 범죄 피해가 형사사법 절차에서 왜곡·축소되지 않도록 적극적인 법률지원을 제공하고, 가해자에게 엄중한 처벌이 이뤄지도록 법률가 단체로서 책무를 다하겠다”고 말했다.

최근 언론 보도 등으로 색동원에서 시설 거주 여성 장애인들을 상대로 장기간 성폭행 등 성적 학대가 벌어진 사실이 드러났다. 현재 집계된 피해자만 19명이다. 공지영 작가의 소설과 동명의 영화 <도가니>로 알려진 광주 인화학교 피해와 유사해 ‘인천판 도가니 사건’으로도 불린다. 경찰은 색동원 시설장을 성폭력처벌법상 장애인 강간·강제추행 등 혐의로 입건해 수사 중이다.

댓글