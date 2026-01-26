창간 80주년 경향신문

관악구, 부동산 거래신고 알림톡 서비스로 재산권 보호한다

경향신문

본문 요약

서울 관악구는 부동산 거래신고 처리 결과와 필수 유의사항을 카카오톡으로 안내하는 '부동산 거래신고 관악톡 서비스'를 추진한다고 26일 밝혔다.

이번 서비스는 부동산 매매, 증여, 분양권 등 각종 부동산 거래신고가 접수되면, 거래 당사자에게 신고 처리 결과와 후속 절차를 카카오톡 알림톡으로 전송하는 것이 핵심이다.

그동안 부동산 거래신고는 주로 공인중개사나 법무사 등 대리인을 통해 이뤄졌다.

관악구, 부동산 거래신고 알림톡 서비스로 재산권 보호한다

입력 2026.01.26 15:04

  • 주영재 기자

관악구청 전경. 관악구 제공

서울 관악구는 부동산 거래신고 처리 결과와 필수 유의사항을 카카오톡으로 안내하는 ‘부동산 거래신고 관악톡 서비스’를 추진한다고 26일 밝혔다.

이번 서비스는 부동산 매매, 증여, 분양권 등 각종 부동산 거래신고가 접수되면, 거래 당사자에게 신고 처리 결과와 후속 절차를 카카오톡 알림톡으로 전송하는 것이 핵심이다.

그동안 부동산 거래신고는 주로 공인중개사나 법무사 등 대리인을 통해 이뤄졌다. 이로 인해 정작 거래 당사자가 신고 완료 여부나 소유권 이전 등기 등 주요 의무사항을 제때 인지하지 못해 과태료가 부과받는 사례가 발생했다.

구는 이런 불편을 해소하기 위해 거래신고 접수 및 처리 결과, 소유권 이전 등기 신청 기한, 신고 관련 주요 유의사항 등을 모바일 알림 방식으로 제공한다. 이를 통해 구민의 이해도를 높이고 신고 착오나 지연으로 인한 과태료 부과를 방지할 계획이다.

특히 부동산 직거래 비중이 높은 1인 가구와 청년층 등 생애 최초 부동산 취득자들에게 실질적인 도움이 될 것으로 보인다. 박준희 관악구청장은 “부동산 거래는 재산권과 직결되는 중대한 사안인 만큼, 당사자가 관련 절차를 정확히 인지하는 것이 무엇보다 중요하다”라고 말했다.

