창간 80주년 경향신문

여기어때 “중국으로 17만원 할인받고 겨울여행 떠나세요”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

여행·여가 플랫폼 '여기어때'가 중국주서울관광사무소와 손잡고 겨울 여행 대규모 행사를 펼친다.

상하이를 비롯해 겨울 축제로 유명한 하얼빈 등 주요 도시를 오가는 왕복 항공권의 경우 3만원 즉시 할인혜택을 제공한다.

여기어때 관계자는 "올해까지 이어지는 무비자 정책으로 중국 여행 환경이 한층 편리해진 만큼 고객이 보다 쉽게 여행을 준비할 수 있도록 프로모션을 준비했다"며 "앞으로도 해외 관광청과의 협업을 통해 여행 혜택과 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

여기어때 “중국으로 17만원 할인받고 겨울여행 떠나세요”

입력 2026.01.26 15:05

수정 2026.01.26 17:14

펼치기/접기
  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

여행·여가플랫폼 ‘여기어때’ 제공

여행·여가플랫폼 ‘여기어때’ 제공

여행·여가 플랫폼 ‘여기어때’가 중국주서울관광사무소(중국관광청)와 손잡고 겨울 여행 대규모 행사를 펼친다.

26일 여기어때에 따르면 이번 프로모션은 올해 말까지 시행되는 무비자 정책에 맞춰 중국 여행을 한층 가볍게 다녀올 수 있도록 기획됐다.

눈여겨볼 점은 최대 17만원에 달하는 할인 혜택이다. 여기어때는 특히 중국 전역 숙소에서 사용 가능한 5만5000원 쿠폰팩을 기본으로 제공한다. 또 겨울철 이색적인 풍광으로 주목받는 내몽골과 헤이룽장, 지린과 랴오닝성 등 동북부 4개 성 지역에서 사용할 수 있는 14만원 상당의 전용 쿠폰팩을 추가로 지급한다. 쿠폰 발급과 사용은 2월11일까지 가능하다.

항공권 혜택도 더했다. 상하이를 비롯해 겨울 축제로 유명한 하얼빈 등 주요 도시를 오가는 왕복 항공권의 경우 3만원 즉시 할인혜택을 제공한다.

여기어때 관계자는 “올해까지 이어지는 무비자 정책으로 중국 여행 환경이 한층 편리해진 만큼 고객이 보다 쉽게 여행을 준비할 수 있도록 프로모션을 준비했다”며 “앞으로도 해외 관광청과의 협업을 통해 여행 혜택과 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글