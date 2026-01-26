여기어때 “중국으로 17만원 할인받고 겨울여행 떠나세요”

여행·여가 플랫폼 ‘여기어때’가 중국주서울관광사무소(중국관광청)와 손잡고 겨울 여행 대규모 행사를 펼친다.

26일 여기어때에 따르면 이번 프로모션은 올해 말까지 시행되는 무비자 정책에 맞춰 중국 여행을 한층 가볍게 다녀올 수 있도록 기획됐다.

눈여겨볼 점은 최대 17만원에 달하는 할인 혜택이다. 여기어때는 특히 중국 전역 숙소에서 사용 가능한 5만5000원 쿠폰팩을 기본으로 제공한다. 또 겨울철 이색적인 풍광으로 주목받는 내몽골과 헤이룽장, 지린과 랴오닝성 등 동북부 4개 성 지역에서 사용할 수 있는 14만원 상당의 전용 쿠폰팩을 추가로 지급한다. 쿠폰 발급과 사용은 2월11일까지 가능하다.

항공권 혜택도 더했다. 상하이를 비롯해 겨울 축제로 유명한 하얼빈 등 주요 도시를 오가는 왕복 항공권의 경우 3만원 즉시 할인혜택을 제공한다.

여기어때 관계자는 “올해까지 이어지는 무비자 정책으로 중국 여행 환경이 한층 편리해진 만큼 고객이 보다 쉽게 여행을 준비할 수 있도록 프로모션을 준비했다”며 “앞으로도 해외 관광청과의 협업을 통해 여행 혜택과 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.