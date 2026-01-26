대한항공 “무인기 핵심기술로 시장 지배력 강화”

대한항공이 무인기 사업 핵심기술 확보와 함께 시장 지배력 강화에 속도를 낸다.

대한항공은 국내 드론 전문기업 파블로항공과 전략적 지분 투자(SI) 계약을 맺었다고 26일 밝혔다.

파블로항공은 차세대 드론 운용의 핵심인 군집 인공지능(AI) 기술에 전문성을 가진 기업이라고 대한항공은 소개했다. 군집 AI는 새가 무리를 지어 하늘을 나는 것처럼 드론이 한데 뭉쳐 임무를 수행하는 기술이다.

파블로항공은 최근 총 5단계로 구분되는 ‘군집조율’ 기술 단계 중 국내 최초로 4단계(조종자 1명이 수십대의 드론을 조종) 진입에 성공해 경쟁력을 입증한 바 있다.

대한항공은 자사 중대형 무인기에 파블로항공의 군집 AI 자율비행 알고리즘, 통합관제 플랫폼, 중소형 무인기 개발 역량 등을 접목해 방산 분야에서의 입지를 넓혀간다는 방침이다.

대한항공은 단순한 자금 조달을 넘어 파블로항공의 안정적인 성장을 적극 지원한다. 파블로항공과 군집비행 공동 연구·개발(R&D), 신규 사업 모델 발굴, 무인기 기술 및 사업 노하우 교류 등 미래 신성장 동력 확보를 위해 힘을 모으기로 했다.

대한항공 관계자는 “역량 있는 중소·벤처기업과의 상생 협력을 통해 기술 혁신과 동반 성장을 이뤄나갈 것”이라고 말했다.

대한항공은 전담 사업부를 운영하며 무인기 개발에 적극 나서고 있다. 감시정찰 등을 수행하는 중고도 무인기(KUS-FS)와 저피탐 무인 편대기, 사단정찰용 무인기(KUS-FT), 다목적 무인 헬기(KUS-VH), 수직이착륙 무인기(KUS-VT) 등 한국 군과 지자체에서 실제로 활용하는 무인기들을 개발 중이다.