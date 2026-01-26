창간 80주년 경향신문

작년 서울 땅값 4.02% 올라…전체 토지거래도 17.4%↑

경향신문

본문 요약

지난해 서울 땅값이 전년 대비 4.02% 오른 것으로 나타났다.

서울의 전체토지 거래량은 전년 대비 17.4% 증가했다.

국토교통부와 한국부동산원이 26일 발표한 '2025년 연간 지가변동률 및 토지거래량' 조사 결과를 보면 작년 연간 전국 지가는 2.25% 상승했다.

작년 서울 땅값 4.02% 올라…전체 토지거래도 17.4%↑

입력 2026.01.26 15:06
최미랑 기자

  • 최미랑 기자

지난 19일 서울 도심의 아파트 모습. 문재원 기자

지난 19일 서울 도심의 아파트 모습. 문재원 기자

지난해 서울 땅값이 전년 대비 4.02% 오른 것으로 나타났다. 서울의 전체토지 거래량은 전년 대비 17.4% 증가했다.

국토교통부와 한국부동산원이 26일 발표한 ‘2025년 연간 지가변동률 및 토지거래량’ 조사 결과를 보면 작년 연간 전국 지가는 2.25% 상승했다. 이같은 변동률은 전년(2.15%) 대비 0.1%포인트, 2023년(0.82%) 대비 1.43%포인트 커진 것이다. 전국 지가는 2023년 3월에 상승 전환한 후 34개월 연속 올랐고, 지난해 7월부터는 5개월 연속으로 상승폭이 확대됐다.

수도권과 비수도권은 변동률 차이가 컸다. 수도권은 연간 3.08% 올라 전년(2.77%)대비 상승폭이 확대된 반면 비수도권(0.82%)은 전년(1.1%)보다 상승폭이 축소됐다.

지역별로 보면 17개 시도 가운데 서울(4.02%)과 경기(2.23%) 두 곳만 연간 지가 상승률이 전국 평균을 웃돌았다. 전국 252개 시군구 가운데서는 44개구 상승률이 전국 평균보다 높은 것으로 조사됐다. 서울 강남구(6.18%)가 가장 높았고 용산구(6.15%), 서초구(5.19%) 등도 상위권을 차지했다.

인구감소지역으로 분류된 89개 시군구의 지가변동률은 0.63%로 비대상지역(2.39%)보다 현저히 낮았다.

지난해 건축물 부속토지를 포함한 전체 토지 거래량은 약 183만1000필지(1110㎢)로 전년 대비 2.4% 감소했다. 부속토지를 제외한 순수토지 거래량은 약 60만2000필지(1007.9㎢)로 전년 대비 2.4% 감소했다.

지역별 연간 전체 토지 거래량은 서울(17.4%), 울산(11.1%), 세종(7.7%), 부산(6.1%) 4개 시도에서 증가했고 나머지 13개 시도는 감소했다.

순수토지 거래량은 광주(12.9%), 서울(12.2%), 부산(9.7%) 3개 지역에서 전년보다 늘었다. 용도지역별로는 개발제한구역 토지 거래량이 전년 대비 49.4% 늘어나 가장 큰 상승폭을 보였다.

