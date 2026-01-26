서울성모병원, 국내 최초 대정맥 통한 ‘TAVI 시술’ 성공

가톨릭대 서울성모병원은 지난 16일 심뇌혈관병원 장기육 교수(순환기내과)가 국내 최초로 ‘경대정맥 대동맥 판막 삽입술’(Transcaval TAVI)을 성공했다고 26일 밝혔다.

국내에서 흔히 타비(TAVI)로 알려져 있는 경피적 대동맥판 치환술은 심장 내부의 대동맥 판막이 딱딱하게 굳으면서 혈액 순환을 방해해 호흡곤란·흉통·실신 등을 유발하는 질환인 대동맥 판막 협착증의 치료법 중 하나다. 2010년대 초반부터 국내에 소개된 해당 치료는 가슴 부위를 여는 개흉 수술 대비 부담이 적어 수술이 어려운 환자들에게 많은 이점이 있다.

다만 이 치료법은 카테터를 이용해 인공 판막을 삽입하기 때문에 환자의 신체구조나 혈관 상태 등 다양한 변수를 고려해야 한다. 허벅지의 대퇴동맥을 통해 심장까지 접근하는 방식을 가장 많이 활용하지만, 일부 고위험 환자군은 인공 판막을 삽입하는 경로의 혈관이 석회성 협착으로 아주 좁아져 있어 대퇴동맥을 통한 시술은 불가능했다. 이런 환자들 중 상당수는 중증 동반질환이 많고 쇠약한 상태여서 수술을 받기도 어려운 문제가 있다.

이에 서울성모병원 타비팀은 대정맥을 통한 타비시술을 국내 최초로 시행했다. 기존의 대퇴동맥 경로를 이용하기 어려운 환자들을 위해 고안된 이 시술은 혈관 벽을 뚫어 옆 혈관으로 이동하는 방식을 썼다. 전 세계적으로도 경험이 풍부한 의료기관에서만 시행하는 고난도 시술이다. 이번 시술은 오랫동안 앓은 당뇨로 신장기능이 심각하게 감소된 79세 여성환자를 대상으로, 대한심혈관중재학회가 주관하는 라이브 시연에서 진행됐다.

치료를 받은 환자는 2년 전 협심증으로 우관상동맥에 스텐트 삽입술을, 지난해 12월 중순에는 급성심근경색으로 좌전하행지 상부에 다시 동일한 시술을 받았다. 좌심실이 한 번 박동할 때 얼마나 효과적으로 혈액을 몸으로 내보내는지를 나타내는 지표인 좌심실박출률이 35%로 심각하게 저하되어 있었을 뿐 아니라, 폐부종과 함께 동반된 폐렴이 개선된 후에도 여전히 숨찬 증세가 이어지는 상태였다. 검사 결과, 양측 대퇴동맥에 석회성 협착도 있어 국내 최초로 대정맥을 경유하는 타비시술을 진행했다. 환자는 현재 입원실에서 순조롭게 회복 중인 것으로 알려졌다.

서울성모병원 심뇌혈관병원은 이번 대정맥 접근 방식까지 포함하면 현존하는 대부분의 타비 접근법을 시행할 수 있는 역량을 보유해 고난도 환자에 대한 맞춤형 치료 전략을 제시할 수 있게 됐다고 밝혔다. 환자의 혈관 상태, 동반 질환, 해부학적 특성에 따라 기존 경로로 접근이 불가능했던 환자들에게도 가장 안전하고 효과적인 접근법을 선택할 수 있게 됐다는 설명이다.

장기육 교수는 “중증 대동맥 판막질환자들은 지속적인 판막 주변 혈액 역류 내지는 순환 문제로 인해 추가적인 치료를 하지 않는 경우 다시 호전되는 것이 불가능하다”며 “중재적 치료 대안이 없어 체력적인 부담에도 불구하고 수술을 택할 수밖에 없었던 환자들에게 희망을 주는 첫 치료가 되기를 기대한다”고 밝혔다.