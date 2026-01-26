창간 80주년 경향신문

서울성모병원, 국내 최초 대정맥 통한 ‘TAVI 시술’ 성공

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

서울성모병원, 국내 최초 대정맥 통한 ‘TAVI 시술’ 성공

입력 2026.01.26 15:14

서울성모병원 심뇌혈관병원 의료진이 ‘경대정맥 대동맥 판막 삽입술’을 시행하는 모습이 대한심혈관중재학회 라이브 시연에서 중계되고 있다. 서울성모병원 제공

서울성모병원 심뇌혈관병원 의료진이 ‘경대정맥 대동맥 판막 삽입술’을 시행하는 모습이 대한심혈관중재학회 라이브 시연에서 중계되고 있다. 서울성모병원 제공

가톨릭대 서울성모병원은 지난 16일 심뇌혈관병원 장기육 교수(순환기내과)가 국내 최초로 ‘경대정맥 대동맥 판막 삽입술’(Transcaval TAVI)을 성공했다고 26일 밝혔다.

국내에서 흔히 타비(TAVI)로 알려져 있는 경피적 대동맥판 치환술은 심장 내부의 대동맥 판막이 딱딱하게 굳으면서 혈액 순환을 방해해 호흡곤란·흉통·실신 등을 유발하는 질환인 대동맥 판막 협착증의 치료법 중 하나다. 2010년대 초반부터 국내에 소개된 해당 치료는 가슴 부위를 여는 개흉 수술 대비 부담이 적어 수술이 어려운 환자들에게 많은 이점이 있다.

다만 이 치료법은 카테터를 이용해 인공 판막을 삽입하기 때문에 환자의 신체구조나 혈관 상태 등 다양한 변수를 고려해야 한다. 허벅지의 대퇴동맥을 통해 심장까지 접근하는 방식을 가장 많이 활용하지만, 일부 고위험 환자군은 인공 판막을 삽입하는 경로의 혈관이 석회성 협착으로 아주 좁아져 있어 대퇴동맥을 통한 시술은 불가능했다. 이런 환자들 중 상당수는 중증 동반질환이 많고 쇠약한 상태여서 수술을 받기도 어려운 문제가 있다.

이에 서울성모병원 타비팀은 대정맥을 통한 타비시술을 국내 최초로 시행했다. 기존의 대퇴동맥 경로를 이용하기 어려운 환자들을 위해 고안된 이 시술은 혈관 벽을 뚫어 옆 혈관으로 이동하는 방식을 썼다. 전 세계적으로도 경험이 풍부한 의료기관에서만 시행하는 고난도 시술이다. 이번 시술은 오랫동안 앓은 당뇨로 신장기능이 심각하게 감소된 79세 여성환자를 대상으로, 대한심혈관중재학회가 주관하는 라이브 시연에서 진행됐다.

치료를 받은 환자는 2년 전 협심증으로 우관상동맥에 스텐트 삽입술을, 지난해 12월 중순에는 급성심근경색으로 좌전하행지 상부에 다시 동일한 시술을 받았다. 좌심실이 한 번 박동할 때 얼마나 효과적으로 혈액을 몸으로 내보내는지를 나타내는 지표인 좌심실박출률이 35%로 심각하게 저하되어 있었을 뿐 아니라, 폐부종과 함께 동반된 폐렴이 개선된 후에도 여전히 숨찬 증세가 이어지는 상태였다. 검사 결과, 양측 대퇴동맥에 석회성 협착도 있어 국내 최초로 대정맥을 경유하는 타비시술을 진행했다. 환자는 현재 입원실에서 순조롭게 회복 중인 것으로 알려졌다.

서울성모병원 심뇌혈관병원은 이번 대정맥 접근 방식까지 포함하면 현존하는 대부분의 타비 접근법을 시행할 수 있는 역량을 보유해 고난도 환자에 대한 맞춤형 치료 전략을 제시할 수 있게 됐다고 밝혔다. 환자의 혈관 상태, 동반 질환, 해부학적 특성에 따라 기존 경로로 접근이 불가능했던 환자들에게도 가장 안전하고 효과적인 접근법을 선택할 수 있게 됐다는 설명이다.

장기육 교수는 “중증 대동맥 판막질환자들은 지속적인 판막 주변 혈액 역류 내지는 순환 문제로 인해 추가적인 치료를 하지 않는 경우 다시 호전되는 것이 불가능하다”며 “중재적 치료 대안이 없어 체력적인 부담에도 불구하고 수술을 택할 수밖에 없었던 환자들에게 희망을 주는 첫 치료가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글