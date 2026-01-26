창간 80주년 경향신문

오늘의 부고-정종옥 전 삼성건설 회장 별세 외

경향신문

오늘의 부고-정종옥 전 삼성건설 회장 별세 외

입력 2026.01.26 15:17

수정 2026.01.26 17:19

■정종옥 전 삼성건설 회장 별세, 성문 천진엔지니어링 회장·정희씨·성욱 천진에너지 대표 부친상=26일 해운대백병원. 발인 28일 (051)893-4444

■최우근 디스패치 이사 별세, 우주씨 부친상=26일 수원시연화장. 발인 28일 (031)218-6560

■박찬림씨 별세, 윤면식 전 한국은행 부총재·현숙씨 모친상, 박수남 제일엔지니어링건축사사무소 상무 장모상, 윤동섭 톨글로벌로지스틱스코리아 과장 조모상=26일 강동경희대병원. 발인 28일 (02)440-8800

■최호영씨 별세, 용성 한국자산관리공사 비서실장·용석 최용석건축환경연구소 대표 부친상, 재욱 고려해운 항해사 조부상=26일 아주대병원. 발인 28일 (031)219-6654

■박영자씨 별세, 류택현 프로야구 SSG 랜더스 코치 모친상=26일 건국대병원. 발인 28일 (02)2030-7900

■엄근심씨 별세, 김진규 대전소방본부 정책팀장 모친상=26일 보은장례식장. 발인 28일 (043)544-8700

■장국태씨 별세, 윤호·애란씨·지영 광남일보 편집국 편집부장·현진·현주씨 부친상=26일 광주 그린장례문화원. 발인 28일 (062)250-4455

■김창희씨 별세, 윤하 전남대학교 의과대학 산부인과학교실 교수·석찬씨 부친상=26일 제주 한림정낭장례식장. 발인 28일 (064)796-9644

■한정순씨 별세, 오혜희·순희·선희씨 모친상, 임순국씨(재미)·손상렬 전 선물협회 부회장·온정권 무영CM건축사사무소 회장 장모상=25일 삼성서울병원. 발인 28일 (02)3410-6919

■김종순씨 별세, 이영수 귀뚜라미범양냉방 대표이사 부회장 모친상=25일 연세대 원주장례식장. 발인 27일 (033)744-3970

■이후남씨 별세, 유준만 전북경찰청 치안정보과 경감 모친상=25일 남원의료원. 발인 27일 (063)280-8224

댓글