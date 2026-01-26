창간 80주년 경향신문

"장애물 없이 마음껏 쇼핑할 수 있는 곳은 어디?"

경향신문

롯데월드몰이 가로형 키오스크를 배리어 프리로 전면 교체했다.

롯데물산은 디지털 소외계층도 쉽고 편리하게 쇼핑할 수 있는 환경을 조성하기 위해 키오스크를 모두 바꿨다고 26일 밝혔다.

기존 롯데월드타워·몰의 길찾기 기능을 롯데백화점 잠실점, 캐슬플라자까지 확대해 잠실 롯데타운 매장은 물론 빠른 동선을 쉽게 확인할 수 있다.

“장애물 없이 마음껏 쇼핑할 수 있는 곳은 어디?”

입력 2026.01.26 15:20

  • 정유미 기자

롯데물산 제공

롯데물산 제공

“장애물 없이 모두에게 가까운 쇼핑몰이 되겠습니다.”

롯데월드몰이 가로형 키오스크(무인 정보 단말기)를 배리어 프리(Barrier Free·장애물 없는 생활 환경)로 전면 교체했다.

롯데물산은 디지털 소외계층도 쉽고 편리하게 쇼핑할 수 있는 환경을 조성하기 위해 키오스크를 모두 바꿨다고 26일 밝혔다.

롯데물산에 따르면 이번에 도입된 배리어프리 키오스크는 휠체어 사용자의 눈높이에 맞춰 낮은 화면 기능을 도입했다. 시각장애인과 저시력자를 위한 음성 안내 기능과 고대비, 확대 기능도 갖췄다. 배리어프리 키오스크는 롯데월드몰 내 롯데리아, 엔제리너스, 롯데시네마 등 개별 업장에서도 이용할 수 있다.

길찾기 기능의 범위도 확대했다. 기존 롯데월드타워·몰의 길찾기 기능을 롯데백화점 잠실점, 캐슬플라자까지 확대해 잠실 롯데타운 매장은 물론 빠른 동선을 쉽게 확인할 수 있다.

롯데물산 관계자는 “국내 대표 복합쇼핑몰로서 세심하고 꼼꼼하게 모든 고객들의 편의를 도울 것”이라고 말했다.

롯데물산은 지난 2022년부터 송파구 관내 장애인 복지 증진과 삶의 질 개선을 돕기 위해 ‘롯타 장애인 문화데이’를 진행하고 있다. 롯데월드 아쿠아리움, 전망대 서울스카이, 롯데콘서트홀 등 롯데월드타워&몰 문화시설에 초청해 문화체험을 제공하는 것이 대표적이다.

