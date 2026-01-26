2월 전국 아파트 입주 물량 ‘뚝’…서울은 중소형만 3곳

다음달 전국 아파트 입주 물량이 약 1만2000가구로 집계됐다. 올해 상반기 중 가장 적은 수준이다. 서울에서는 중소형 단지 세 곳이 입주를 앞두고 있다.

부동산 플랫폼 직방이 25일 발표한 자료를 보면 다음달 전국 아파트 입주 물량은 1만2348가구로 이달(2만1136가구)보다 약 9000가구 줄어든다. 전년 동월(1만8840가구)과 비교해도 6000가구 이상 감소한 물량이다.

권역별로는 수도권에서 5192가구, 비수도권에서 7156가구가 입주한다.

서울은 소규모 단지 위주로 입주가 예정돼 있다. 동작구 상도동의 힐스테이트장승배기역(370가구), 마포구 용강동의 마포하늘채더리버(69가구), 송파구 거여동의 힐트리움송파(44가구) 등이다.

경기도에서는 5개 단지 총 3853가구가 입주한다. 동탄2신도시의 동탄신도시금강펜테리움6차센트럴파크(1103가구), 파주 운정신도시 물향기마을10단지운정중앙역하우스(1012가구)가 가장 큰 규모다.

인천은 검단신도시에서 검단호수공원역호반써밋(856가구)가 입주한다. 검단신도시는 지난해 3942가구에 이어 올해 6938가구가 추가로 입주를 앞두고 있어 새 아파트 공급이 꾸준히 이어질 전망이다.

비수도권에서는 10개 단지가 입주를 준비하고 있다. 지역별로 보면 경남(2144가구), 충남(2041가구), 대구(1376가구), 대전(1029가구), 전북(298가구), 부산(268가구) 등이다.

직방 관계자는 “올해 분기별 평균 아파트 입주 물량은 지난해(6만 가구)보다 적은 4만3000가구 안팎으로 유지될 것으로 보인다”라며 “특히 경기권의 경우 외곽 지역 중심으로 입주가 집중되면서 실수요자 입장에서는 ‘원하는 곳에 공급이 없다’고 체감할 가능성이 크다”라고 분석했다.