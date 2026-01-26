‘몰라서 받지 못하는’ 시민안전보험·공제 혜택, 정부가 안내한다···청구 소요기간도 단축

정부가 자연·사회재난과 범죄 등의 피해자와 유가족에게 지원되는 시민안전보험·공제 내역을 적극 안내해 혜택을 받지 못하는 사례를 줄이고, 보험금 청구에 드는 기간도 대폭 줄인다.

행정안전부와 경찰청은 26일 재난·안전사고 및 범죄 피해자의 시민안전보험·공제 가입 정보 안내와 보험금 청구 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

시민안전보험·공제는 재난·안전사고, 생활안전사고, 범죄 등으로 피해를 본 주민을 지원하기 위해 지방정부가 조례에 근거해 자율적으로 가입하는 제도다. 해당 지역에 주소를 두고 있으면 별도 가입 절차 없이 보장 혜택을 받을 수 있다.

이번 협약 체결로 경찰은 피해자 또는 유가족에게 시민안전보험·공제를 안내하고, 개인정보 제공 동의서를 받아 피해자 주소지 관할 지방정부에 전달한다.

행안부는 지방정부 담당자 교육을 실시하고, 경찰서와 지방정부 간 협업 체계 구축을 지원하는 한편 ‘재난보험24’ 누리집 운영과 홍보자료 제공을 추진한다. 재난보험24는 재난 관련 보험 정보를 한 곳에서 통합 조회할 수 있는 시스템이다.

행안부는 이번 협약을 통해 지방정부가 경찰로부터 전달받은 정보를 토대로 시민안전보험·공제의 보장 항목과 금액, 청구 절차를 피해자에게 직접 안내할 수 있게 되면서 보험·공제금 청구에 소요되는 기간이 약 30∼50% 단축될 것으로 기대했다.

행안부와 경찰청은 시민안전보험·공제의 보상 기준과 절차를 보다 명확히 하고 표준화된 정보 공유 체계를 구축하는 등 제도 개선도 병행할 방침이다.

조덕진 행안부 재난복구지원국장은 “재난이나 범죄로 피해를 입은 국민들이 제도를 몰라 지원 혜택을 받지 못하는 일은 더 이상 있어서는 안 된다”며 “앞으로도 피해자에게 먼저 찾아가 지원하는 적극행정을 실현할 수 있도록 관계기관과 협력을 강화해 나가겠다”고 말했다.