“자가일수록, 소득·자산·부채 클수록 변동금리 주담대 선호”

자가를 보유하거나 총소득, 총자산, 총부채가 많은 차입자가 변동금리 주택담보대출(주담대)을 선택하는 경향이 높은 것으로 분석됐다. 금융안정에 도움이 되는 고정금리 주담대 비중을 확대하려면 차입자 특성을 반영한 정책 설계가 필요하다는 지적이 나온다.

최영준 한국은행 거시경제연구실 연구위원이 26일 발표한 ‘주택담보대출 차입자의 금리 선택 분석’ 보고서를 보면, 은행권 고정금리 주담대(잔액 기준) 비중은 2010년 말 0.5%에서 2016년말 43.0%로 급증했다. 2023년 말에는 51.8%로 늘었다.

다만 고정금리 주담대 비중은 국제적으로 볼 때 여전히 낮은 수준이다. 2022년 4분기 한국의 고정금리 주담대 비중은 34.9%로 멕시코(99.6%), 미국(95.3%), 프랑스(93.2%) 등을 크게 밑돌았다.

보고서는 고정금리 주담대 비중이 낮으면 금리 변동에 따라 가계의 취약성과 금융 시스템 불안정성이 커질 우려가 있다고 짚었다. 보고서는 이 문제의식을 바탕으로 가계금융복지조사를 활용해 주담대 금리 선택 요인을 차입자 특성과 공급 요인으로 나눠 분석했다.

분석 결과, 차입자는 자가이거나 총소득·총자산·총부채 규모가 클수록 변동금리 주담대를 선택할 가능성이 높은 것으로 나타났다. 자가이거나 소득·자산이 많으면 금리 변동에 따른 이자 부담을 감내할 경제적 여력이 상대적으로 크기 때문으로 해석된다. 부채가 많은 차입자의 경우 금리 변동에 민감하게 반응하기 때문에 변동금리 주담대를 선호하는 경향이 나타난 것으로 풀이된다.

공급 요인 측면에선 스프레드(고정금리과 변동금리 차이)가 확대되거나 집값 상승률이 높을수록 변동금리 주담대 선택이 증가한 것으로 조사됐다. 스프레드가 커지거나 집값이 오르면 초기 금리가 낮은 변동금리 주담대의 이점이 부각되기 때문이다. 반면 미래 기대금리(장단기 금리 차이)가 확대될수록 고정금리 주담대 선호가 강화됐다. 금리 상승 위험을 회피하려는 수요가 커진 영향으로 풀이된다.

최 연구위원은 “고정금리 주담대 비중을 확대하기 위해 당국이 일률적인 목표를 설정하기보다 차입자 특성과 시장 여건을 반영해 정책 설계를 정교하게 해야 한다”고 말했다.