이토록 ‘끔찍한’ 연인···돈 빼앗으려 살해한 뒤 계좌 인출·카드 대출 시도한 20대 구속기소

용의자, 처음엔 “다툼 후 우발적 범행” 주장 검, 수사 후 ‘금품 목적’ 판단···강도살인죄 적용

돈을 빼앗을 목적으로 연인을 살해한 뒤 시신을 고속도로에 유기한 혐의를 받는 20대가 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

수원지검 안산지청 형사2부(부장검사 장욱환)는 강도살인 및 사체유기 혐의로 A씨(20대)를 구속기소했다고 26일 밝혔다.

A씨는 지난달 28일 오후 9시 40분쯤 경기 안산시 단원구 한 주택가에 주차한 자신의 차량에서 여자친구 B씨(20대)를 살해한 혐의를 받는다. 그는 범행 이후 그대로 차를 몰아 포천의 고속도로 인근에 시신을 유기했다.

A씨는 범행 이후 친구 C씨에게 “여자친구를 때렸는데 숨을 쉬지 않는다”고 말했고, C씨가 경찰에 이 사실을 알렸다.

A씨는 C씨의 집에 있다가 신고자 조사를 위해 찾아온 경찰과 임의동행했다. A씨는 경찰 조사 중 범행 사실을 자백했고 그 자리에서 긴급 체포됐다.

A씨는 조사 단계에서 다툼을 벌이다가 우발적으로 범행을 했다고 주장했다. 그러나 검찰은 차량 블랙박스와 A씨와 B씨의 휴대전화 포렌식, 금융정보 내용 분석 등 보완수사 결과 A씨가 B씨의 돈을 빼앗을 목적으로 범행한 것으로 보고 일반 살인죄 대신 법정형이 더 높은 강도살인죄를 적용했다.

검찰에 따르면 A씨는 B씨를 살해한 직후 B씨의 휴대전화를 통해 피해자 계좌에서 수천만원을 빼내려다 실패하자 카드 대출을 받으려 시도한 것으로 파악됐다.