농업도 RE100 시대···제주, 재생에너지 감귤 전국 첫 출시

제주에서 화석연료를 전혀 사용하지 않고 재생에너지 100%로 생산한 'RE100 감귤'이 전국 최초로 시장에 나온다.

달걀과 우유 등 축산물에 이어 과수 분야에서도 청정에너지 농업 모델이 구현되면서, 제주의 탄소중립 정책이 농업 전반으로 확산하고 있다.

제주도는 26일 오후 서귀포시 제주도 농업기술원에서 '제주 RE100 감귤 선포식'을 열고 재생에너지 자가소비 100%로 재배한 감귤의 공식 출하를 선언했다.

농업도 RE100 시대···제주, 재생에너지 감귤 전국 첫 출시

입력 2026.01.26 16:41

지난해 7월 제주도 농업기술원 감귤 RE100 생산 실증사업 현장서 필름형 태양광 모듈 설치에 참여하는 오영훈 제주지사. 제주도 제공

지난해 7월 제주도 농업기술원 감귤 RE100 생산 실증사업 현장서 필름형 태양광 모듈 설치에 참여하는 오영훈 제주지사. 제주도 제공

제주에서 화석연료를 전혀 사용하지 않고 재생에너지 100%로 생산한 ‘RE100 감귤’이 전국 최초로 시장에 나온다. 달걀과 우유 등 축산물에 이어 과수 분야에서도 청정에너지 농업 모델이 구현되면서, 제주의 탄소중립 정책이 농업 전반으로 확산하고 있다.

제주도는 26일 오후 서귀포시 제주도 농업기술원에서 ‘제주 RE100 감귤 선포식’을 열고 재생에너지 자가소비 100%로 재배한 감귤의 공식 출하를 선언했다.

이번에 선보인 RE100 감귤은 재배 전 과정에서 외부 화석연료 기반 전력을 사용하지 않는다. 농장 내에 설치된 태양광 발전 설비(판넬형·필름형), 공기열 히트펌프, 전기차 사용 후 배터리를 재활용한 에너지저장장치(ESS)를 활용해 난방과 전력 수요를 자체적으로 충당한다.

농업기술원은 지난해 1월부터 내부 감귤원에서 실증사업을 진행해왔으며 재생에너지 100% 사용에 대한 검증과 인증 절차를 모두 마쳤다. 농업 분야에서 재생에너지를 전면 도입한 사례는 전국에서 처음이다.

제주도는 이번 성과를 토대로 탄소중립 농업 모델 보급에 속도를 낼 계획이다. 이달부터 태양광 설비를 갖춘 감귤 하우스 농가 2곳을 대상으로 생산모델 보급에 착수하고 연내 필름형 태양광을 적용한 RE100 하우스 표준설계 모델을 개발한다. 2027년까지는 설비 기준과 생육 관리 방법을 담은 ‘RE100 감귤 생산 매뉴얼’을 마련해 일반 농가 확산을 유도할 방침이다.

