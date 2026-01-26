창간 80주년 경향신문

경찰, 김병기 ‘정치헌금 탄원서’ 쓴 전직 동작구의원 피의자 소환조사

경향신문

본문 요약

경찰, 김병기 ‘정치헌금 탄원서’ 쓴 전직 동작구의원 피의자 소환조사

입력 2026.01.26 16:46

  김태욱 기자

김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)에게 ‘정치 헌금’을 건넸다는 자백성 탄원서를 작성한 전직 구의원 김모씨가 지난 9일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하고 있다. 연합뉴스

경찰이 ‘김병기 무소속(전 더불어민주당) 의원에게 2000만원의 정치헌금을 건넸다가 돌려받았다’는 탄원서를 썼던 전직 서울 동작구의원을 소환 조사했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 26일 오후 1시부터 전직 동작구의원 김모씨를 피의자 신분으로 불러 조사하고 있다고 밝혔다. 김씨의 경찰 소환조사는 지난 9일에 이어 두 번째다.

김씨는 ‘2020년 1월 정치헌금 명목으로 2000만원을 김 의원 부인 이모씨 측에 전달했다가 같은 해 6월쯤 돌려받았다’는 탄원서를 작성한 인물이다. 이 탄원서가 최근 언론을 통해 공개되면서 김씨는 함께 탄원서를 작성한 전직 동작구의원 전모씨와 함께 경찰 수사를 받아왔다.

김씨와 전씨가 김 의원 측에 돈을 건넨 배경에는 구의회 인사권 문제가 있었다는 해석이 나온다. 이들은 2020년 8월부터 동작구의회 후반기 의장·예결위원장직을 맡기로 내정된 상태였는데, 이들이 돈을 돌려받은 후 이 자리가 돌연 김 의원 측근으로 알려진 동작구의원들에게로 돌아갔다는 것이다. 이런 인사 과정에 김 의원 부인 이모씨의 개입이 있었다는 주장도 제기됐다.

앞서 경찰은 지난 8일 전씨를 피의자 신분으로 불러 조사하고, 다음날인 9일에는 김씨를 불러 조사했다. 경찰은 김 의원 부인 이씨가 이들로부터 돈을 건네받고 돌려주는 과정에서 ‘금품 수수책’ 역할을 한 것으로 지목된 이지희 동작구의원도 지난 21일 불러 조사했다.

경찰은 이날 소환조사가 김씨가 김 의원 상대로 금품을 제공한 의혹과 관련한 것이라고 밝혔다. 경찰은 이미 김 의원의 자택·사무실 등에 대해 한 차례 압수수색도 했다. 김 의원의 정치헌금 의혹 관계자들에 대한 수사가 이어지면서 김 의원 본인에 대한 소환조사도 임박했다는 관측이 나온다.

