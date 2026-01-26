조국혁신당, 민주당 흡수합당론에 “강력한 유감”…합당 조건은 조국에게 일임

서왕진 조국혁신당 원내대표는 26일 조승래 더불어민주당 사무총장의 전날 발언이 혁신당에 대한 흡수합당론이라며 “강력한 유감을 표한다”고 반발했다. 혁신당은 이날 민주당과의 합당 여부를 전체 당원 투표로 결정하고 합당 조건에 대해선 조국 대표에게 일임하기로 의결했다.

서 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 “조 사무총장의 언급은 당명 고수 의견과 함께 흡수합당론으로 해석되고 있다”며 “본격적인 통합 논의 시작도 전에 이러한 오해가 형성된 것에 강력한 유감을 표한다”고 비판했다. 조 사무총장은 전날 기자간담회에서 “민주당이라는 큰 생명체 내에서 혁신당 DNA도 잘 섞이게 될 것”이라며 “민주당 당명도 유지해야 한다는 생각”이라고 말했다.

혁신당은 이어 서울 여의도 중소기업중앙회에서 당무위원회를 열어 합당을 토론한 뒤 “혁신당의 독자적인 비전, 가치, 정책에 기초해 당원의 총의에 따라 합당 여부를 판단하고, 민주당의 제안과 관련된 협의 등의 전권을 당대표에게 위임한다”고 의결했다.

혁신당 당무위에는 고위 당직자와 지역위원장 등 당무위원 47명 중 32명이 참석해 합당에 대해 토론했다. 조국 대표가 “체면과 형식을 고려하지 말고 가슴 속에 있는 말을 직설적으로 해 달라”고 주문하자 참석자 전부가 발언했다고 박병언 혁신당 대변인이 전했다. 이날 토론에서는 특히 조 사무총장의 흡수 합당 취지 발언을 두고 거대 여당에 합당 논의가 휘둘릴 수 있다는 우려가 나온 것으로 전해졌다.

박 대변인은 “민주당이 철회할 수도 있는 제안 때문에 당이 너무 많이 흔들려선 안 되고 (조국) 당대표를 중심으로 질서 있고 차분하게 대처해야 한다는 점에는 모두 견해가 일치했다”며 “(합당의) 좋은 점과 나쁜 점에 대해 어느 정도 의견 수렴이 됐고 구체적인 협의는 조 대표에게 전권을 위임하기로 한 상황”이라고 말했다.

민주당은 이번 주를 당 원로인 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장 추모 기간으로 지정했지만 이날도 정청래 대표의 전격적인 합당 제안을 비판하는 당내 여론은 분출했다. 강득구 최고위원은 페이스북에 “우리가 왜 혁신당과의 통합을 위해 여러 조건을 감수하며 구애해야 하는지 이해하기 어렵다”고 적었고, 이언주 최고위원은 CBS 라디오에 출연해 “민주당이 정 대표 개인의 사당은 아니지 않느냐”고 말했다.

홍익표 청와대 정무수석은 이날 국회에서 조국 대표를 예방한 뒤 기자들이 ‘합당에 대해 민주당 내부 반발이 심한데 청와대가 지침을 전달한 것이 있느냐’고 묻자 “당무 사안이라 청와대가 이러쿵저러쿵할 사안이 아니다”라며 “조문 기간 동안 차분히 당내에서 상황이 수습되고 정청래 대표와 최고위원, 여러 중진 의원 등이 잘 의견을 수렴해 합리적인 당 입장이 정리되길 기대한다”고 대답했다.

홍 정무수석은 ‘조 대표와 합당에 대해 대화했느냐’는 질문에 “현재 혁신당 상황과 민주당과 협의할 사항들에 대한 조 대표의 말씀이 있었다”며 “저는 ‘민주당과 혁신당의 논의가 잘 이뤄지는 걸 지켜보겠다’고만 얘기했다”고 말했다.