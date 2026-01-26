‘36주 낙태 유튜브’ 산모 “행복하게 키울 자신 없었다…평생 반성”

‘살인 혐의’ 피고인 신문 “살아서 나오는 줄 알았다면 낳았을 것”

‘36주 낙태’ 경험을 유튜브에 올려 재판에 넘겨진 산모 권모씨(27)가 법정에서 “당시 경제적으로 너무 힘든 상황이라 아기를 행복하게 키울 자신이 없었다”고 말했다. 권씨는 “수술 과정에서 아이가 살아서 나오는 줄 알았다면 미혼모 시설에서 낳았을 것”이라며 살인 범행의 고의가 없었다고 밝혔다.

서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 26일 살인 혐의를 받는 권씨에 대한 피고인 신문을 했다. 함께 기소된 병원장 윤모씨(81)와 집도의 심모씨(62), 브로커 한모씨와 배모씨에 대해선 결심 공판을 진행했다.

윤씨와 심씨는 2024년 6월 제왕절개 수술로 권씨의 태아를 출산하게 한 뒤 냉동고에 넣어 살해한 혐의로 기소됐다. 권씨가 유튜브에 ‘총 수술 비용 900만원, 지옥 같던 120시간’이란 제목의 영상을 올려 논란이 됐고, 보건복지부가 직접 이들에 대한 수사를 의뢰했다.

권씨는 이날 피고인 신문에서 “임신 7개월이 조금 넘었을 때 내과에서 복부 초음파를 하면서 알게 됐다. 그전에는 전혀 몰랐다”며 “친부도 모르고, 언제쯤 임신했는지도 정확히 모르겠다”고 했다. 그러면서 “임신 당시 술도 마시고 담배도 피우고, 피임약도 먹고 있어 기형아로 태어날까 봐 걱정 됐다. 또 경제적으로 너무 힘들어 출산 후 아기를 행복하게 키울 자신이 없었다”며 병원을 찾은 이유를 설명했다.

임신 사실을 알게 된 권씨는 인터넷에서 ‘낙태 산부인과’를 검색하고, 지인을 통해 브로커에게 연락해 해당 병원을 찾았다고 했다. 그는 “기본적으로 낙태가 배 안에서 태아를 사산시켜 나오게 하는 것인 줄 알았다”며 “지인이 브로커에게 ‘아이가 사산되느냐’고 물었을 때도 ‘그렇다’는 답을 들었다고 했다”고 말했다. 이어 “병원에서는 제왕절개 수술 얘기만 듣고 상세한 내용은 듣지 못했다. 저도 더는 물어보지 않았다”며 “태아에게 약물 등을 투입해 사산시킨 뒤 낳게 하는 것으로 생각했다”고 했다.

검찰은 “수술동의서를 작성할 때 약물 주입 내용이 있는지 제대로 봤나. 산모 건강을 해칠 수 있는데, 브로커 말만 듣고 병원에는 왜 확인하지 않았나”라고 따져 물었다. 아이가 태어난 뒤 살해된다는 것을 산모가 충분히 예상할 수 있었을 거란 취지다.

이에 권씨는 “그때는 경황이 없어 그 부분까지 생각을 못했다. 브로커를 통해 들은 내용이 병원에서 나온 얘기라고 생각했고, 그래서 더는 의심을 안 했다”고 했다. 그러면서 “수술하기 전까지도 계속 미혼모 시설에 들어가야 되는지 아니면 병원에 다시 가야되는지 많이 고민했다”며 “태아가 살아서 나오는 줄 알았다면 낳았을 것”이라고도 했다.

최후 진술에서 권씨 측 변호인인 김명선 변호사는 “피고인은 잘못된 판단을 수없이 되돌아보며 책임을 가볍게 여기지 않고 있다”면서도 “살인죄로 판단할 수 있을지에 대해서는 엄격한 검토가 필요하다”고 밝혔다. 살인의 고의가 없었다는 주장이다. 김 변호사는 “피고인은 의학적 지식이 없고, 제왕절개와 고주수 낙태의 위험성을 알지 못한 20대 여성이다. 전문 의료진이 안전하게 합법적 범위 안에서 해줄 것이라는 것만 알았다”며 “스스로 유튜브에 시술 과정을 올린 데서도 고의가 없었다는 게 드러난다”고 설명했다.

이어 “이 사건은 2019년 헌법재판소의 낙태죄 헌법불합치 판결 이후에도 방치된 제도적 공백과 임신·출산 체계 부재의 상황에서 벌어졌다”며 “피고인은 잘못된 선택을 했으나, 살아서 태어난 아기를 죽여달라고 한 적은 없다. 형법상 살인죄가 해당하지 않으므로 무죄를 선고하는 것이 마땅하다”고 호소했다.

권씨도 “제 잘못으로 소중한 태아를 떠나보낸 것에 대해 미안함과 죄책감이 너무 크다. 평생 살아가며 아이에게 반성하겠다”며 “많은 분들께 심려를 끼쳐드린 것도 죄송하다. 앞으로 제 행동을 마음 속에 새기고 반성하며 사회 구성원으로 살아갈 수 있도록 노력하겠다”고 했다.

검찰은 이날 병원장 윤씨에 대해 징역 10년과 벌금 500만원을 선고하고 11억5016만원을 추징해달라고 재판부에 요청했다. 집도의 심씨와 산모 권씨에 대해선 각각 징역 6년을 구형했다. 브로커 한씨에 대해선 징역 3년을 구형하고 3억1195만원을 추징해달라고 했고, 또다른 브로커 배씨에 대해서는 징역 1년6개월을 요청했다.

재판부는 오는 3월4일 이들에 대한 선고기일을 연다.