경찰, 김용원 인권위원 피의자 조사···상임위 상습퇴장 등 직무유기 혐의

경찰이 국가인권위원회 상임위원회 회의에 상습적으로 불출석했다는 의혹과 관련해 김용원 국가인권위 상임위원을 조사하고 있다.

해병대 채모 상병 순직사건 관련 의혹을 수사한 이명현 특별검사팀으로부터 사건을 넘겨받은 경찰청 ‘3대 특검 특별수사본부’는 26일 오후 2시부터 서울 중구 특수본 사무실에서 김 위원을 피의자 신분으로 조사하고 있다.

김 위원은 2023년 12월14일부터 총 네 차례 인권위 상임위에 불참하는 등 직무를 유기한 혐의를 받는다. 김 위원은 2023년 12월14일 제37차 위원회 회의에서 12월 11일자 경향신문 보도에 대한 문제제기를 하며 송두환 당시 인권위원장에게 조치를 요구했다. 이후 박진 당시 인권위 사무총장을 퇴장시키라고 요구하다가 회의를 나갔다. 이후 김 위원과 이충상 상임위원은 총 세 차례 더 상임위에 출석하지 않았다.

당시 김 위원과 이 위원은 채상병 사건 수사외압을 폭로해 수사를 받고 있던 박정훈 대령(당시 해병대 수사단장)의 긴급구제 신청을 두 위원이 제대로 심사하지 않았다며 사과를 요구하던 박진 전 사무총장과 갈등을 빚었다.

김 위원은 2024년 6월 정보공개청구를 통해 박 대령의 진정 사건 조사 결과 보고서가 공개되자 인권위 직원에게 “송두환 전 위원장이 불법적 지시를 한 것”이라는 내용의 각서를 작성하도록 강요했다는 의혹도 받는다.

앞서 경찰은 지난해 12월26일 박 전 총장을, 지난 6일 남규선 전 인권위 상임위원을 참고인으로 불러 조사하는 등 수사를 이어왔다.